Шебекинцев начали заселять в третий ПВР в Белгороде

Posted Сегодня, 16:18
Published Сегодня, 16:18
Modified Сегодня, 16:20
Updated Сегодня, 16:20
Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил на своей странице в соцсетях, что два пункта временного размещения в городе уже полностью заполнены. В них заселили более 1 600 шебекинцев.
Оставшихся жителей Шебекинского округа начали селить в третий ПВР, куда поместится более тысячи человек.
Сейчас начинаем заполнять третий пункт. Здесь можно разместить более 1000 человек. Шебекинцы обеспечены всем необходимым. Мы организовали питание и медицинское обслуживание. Работают волонтеры и психологи.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
Кроме того, мэр напомнил, что шебекинцы, поселившиеся у друзей или знакомых, могут задать вопросы и проконсультироваться по номеру «122».