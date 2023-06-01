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Published Сегодня, 16:18

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Шебекинцев начали заселять в третий ПВР в Белгороде

1 июня 2023, 16:18
Фото: Соцсети мэра Белгорода
В этот пункт временного размещения поместится более тысячи человек, сообщил мэр Валентин Демидов.
Сюжет
Пвр

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил на своей странице в соцсетях, что два пункта временного размещения в городе уже полностью заполнены. В них заселили более 1 600 шебекинцев.

Оставшихся жителей Шебекинского округа начали селить в третий ПВР, куда поместится более тысячи человек.

Сейчас начинаем заполнять третий пункт. Здесь можно разместить более 1000 человек. Шебекинцы обеспечены всем необходимым. Мы организовали питание и медицинское обслуживание. Работают волонтеры и психологи.
Валентин Демидов, мэр Белгорода

Кроме того, мэр напомнил, что шебекинцы, поселившиеся у друзей или знакомых, могут задать вопросы и проконсультироваться по номеру «122».

Видео: Соцсети мэра Белгорода
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