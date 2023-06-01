Шебекинские школьники не будут сдавать ЕГЭ

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
Дети из Шебекинского округа не будут сдавать ЕГЭ. 1 и 2 июня школьники сдают экзамены по математике, однако для выпускников из обстреливаемого муниципалитета их отменили из-за сложной ситуации.
«Доложил президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о ситуации на границе. Принято решение, что школьники из Шебекинского городского округа сдавать экзамены не будут», — рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
На текущий момент прорабатывается механизм, который позволит детям из Шебекинского округа поступить в вузы без экзаменов.
Тем временем Шебекино продолжают обстреливать до сих пор. В результате ночной атаки ВСУ ранило восемь человек. Одному мужчине оторвало руку. Он находится в тяжёлом состоянии.