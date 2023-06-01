Шебекино вновь попало под обстрел ВСУ

Posted Сегодня, 17:47
Published Сегодня, 17:47
Modified Сегодня, 17:49
Updated Сегодня, 17:49
Вечером 1 июня жителям Шебекино, которые остались в своих домах, пришли СМС-оповещения от РСЧС, в которых их предупредили об обстреле со стороны ВСУ. Белгородцев попросили срочно спуститься в укрытия.
В Шебекинском округе оперативная обстановка не улучшается, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Только за 31 мая округ не меньше шести раз был атакован со стороны Украины.
Ночью 1 июня город Шебекино также попал под массированный обстрел, в результате которого ранены оказались девять человек. Утром шебекинцы приняли решение уехать из округа в более безопасное место, выехать им помогали власти. На данный момент в Белгороде уже заполнены два ПВР: в них находятся более 1 600 жителей Шебекинского округа.