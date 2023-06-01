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Шебекино вновь попало под обстрел ВСУ

1 июня 2023, 17:47
Фото: 1MI
РСЧС разослали СМС-оповещения, предупреждающие об обстреле.
Сюжет
Обстрел

Вечером 1 июня жителям Шебекино, которые остались в своих домах, пришли СМС-оповещения от РСЧС, в которых их предупредили об обстреле со стороны ВСУ. Белгородцев попросили срочно спуститься в укрытия.

В Шебекинском округе оперативная обстановка не улучшается, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Только за 31 мая округ не меньше шести раз был атакован со стороны Украины.

Ночью 1 июня город Шебекино также попал под массированный обстрел, в результате которого ранены оказались девять человек. Утром шебекинцы приняли решение уехать из округа в более безопасное место, выехать им помогали власти. На данный момент в Белгороде уже заполнены два ПВР: в них находятся более 1 600 жителей Шебекинского округа.

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#Александра Склярова#Обстрел ВСУ#РСЧС#Происшествия#Обстрел#Шебекино
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