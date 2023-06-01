Шебекино вновь попало под обстрел ВСУ

Ночью 1 июня город Шебекино также попал под массированный обстрел, в результате которого ранены оказались девять человек. Утром шебекинцы приняли решение уехать из округа в более безопасное место, выехать им помогали власти. На данный момент в Белгороде уже заполнены два ПВР: в них находятся более 1 600 жителей Шебекинского округа.