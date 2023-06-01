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Шебекино превращают в труху: уехавшая из города женщина рассказала об обстрелах

1 июня 2023, 07:44
Фото: Кристина Семенчук / Bel.ru
жителей Шебекино вывозят в ПВР в Белгороде
После очередного массированного обстрела Шебекино со стороны Украины этой ночью жителей города начали вывозить в ПВР в Белгороде.
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СВО

Одна из жительниц города приехала в пункт временного размещения, который оборудовали в «Белгород-Арене» с сыном, который заканчивает четвёртый курс. Со слезами на глазах она рассказала корреспонденту Бел.Ру о событиях последних дней.

Завод разбомбили — без работы, дом, наверное, тоже. Живём в квартире, видели фотографии — соседние дома разбиты. Шебекино массированно начали бомбить с субботы, особенно две последние ночи, весь центр города — в труху. Наш город маленький, аккуратный, чистый, но что с ним сделают — это ужас будет.
Татьяна, жительница Шебекино

Женщина с сыном пока планирует остаться в Белгороде. Её маму из Шебекино вывезли раньше.

Ещё одна женщина — жительница Новой Таволжанки — уезжать не хотела, её уговорили дети. Она рассказала, что пряталась от обстрелов в ванной, а потом бежала из дома с одним пакетом в руках.

Подробности можно посмотреть на видео в нашем Telegram-канале.

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#Кристина Семенчук#Обстрел ВСУ#Пункт временного размещения#Жители Шебекино#Спецоперация#СВО#Белгород#Шебекинский горокруг#Эксклюзив
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