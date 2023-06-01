Шебекино превращают в труху: уехавшая из города женщина рассказала об обстрелах

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
Одна из жительниц города приехала в пункт временного размещения, который оборудовали в «Белгород-Арене» с сыном, который заканчивает четвёртый курс. Со слезами на глазах она рассказала корреспонденту Бел.Ру о событиях последних дней.
Завод разбомбили — без работы, дом, наверное, тоже. Живём в квартире, видели фотографии — соседние дома разбиты. Шебекино массированно начали бомбить с субботы, особенно две последние ночи, весь центр города — в труху. Наш город маленький, аккуратный, чистый, но что с ним сделают — это ужас будет.
Татьяна, жительница Шебекино
Женщина с сыном пока планирует остаться в Белгороде. Её маму из Шебекино вывезли раньше.
Ещё одна женщина — жительница Новой Таволжанки — уезжать не хотела, её уговорили дети. Она рассказала, что пряталась от обстрелов в ванной, а потом бежала из дома с одним пакетом в руках.
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