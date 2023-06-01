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Семьям с детьми из Шебекино экстренно отправят гуманитарную помощь

1 июня 2023, 16:34
Фото: 1MI
Такое решение принял Национальный центр помощи детям.
Сюжет
Дети

Сегодня, 1 июня, стало известно о новом принятом решении в помощь жителям Шебекинского округа.

Национальный центр помощи детям принял решение об экстренном отправлении гуманитарной помощи жителям Шебекино. Гумпомощь получат семьи с детьми. Об этом в соцсетях сообщила исполнительный директор центра Екатерина Мизулина.

Отметим, что за сегодняшний день жители Шебекинского округа массово покинули свои дома из-за непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ, чтобы отправиться в безопасное место. Часть шебекинцев поселилась у своих друзей и родственников, других заселили в ПВР Белгорода.

К вечеру уже два пункта временного размещения в Белгороде были заполнены, туда поместили более 1 600 человек. Сейчас остальных жителей Шебекинского округа заселяют в третий ПВР, который вместит в себя более тысячи человек.

Шебекинцев начали заселять в третий ПВР в Белгороде
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#Александра Склярова#Дети#Семьи с детьми#Гуманитарная помощь#Общество#СВО#Белгородская область#Екатерина Мизулина
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