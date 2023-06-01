РЭО: Новый объект на Ставрополье позволит перерабатывать более 80 тысяч тонн стекла

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что создание комплекса позволит увеличить объем утилизации отходов в регионе, в том числе из твердых коммунальных отходов (ТКО), и снизить количество отходов, складываемых на полигонах, передает newstracker.ru.
Компания «Кавминсервис» уже приступила к проектированию объекта, а запуск его в эксплуатацию планируется к концу 2024 года. На территории экопромышленного парка будет создан производственный комплекс по сбору, обработке и сортировке отходов из стекла, в том числе из ТКО.
К концу 2024 года планируется создать восемь экопромышленных парков в разных регионах России. В их числе Краснодарский, Приморский и Ставропольский края, а также Московская, Ленинградская, Нижегородская, Челябинская и Новосибирская области.
Экопромышленные парки способствуют построению экономики замкнутого цикла и помогают достигнуть целей национального проекта «Экология».
На территории парков будут размещаться предприятия по утилизации отходов, которые позволят вернуть до 1,1 миллиона тонн вторичных ресурсов в хозяйственный оборот. Резиденты парков смогут получать льготы и другие меры государственной поддержки.