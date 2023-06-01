РЭО: Новый объект на Ставрополье позволит перерабатывать более 80 тысяч тонн стекла

Компания «Кавминсервис» уже приступила к проектированию объекта, а запуск его в эксплуатацию планируется к концу 2024 года. На территории экопромышленного парка будет создан производственный комплекс по сбору, обработке и сортировке отходов из стекла, в том числе из ТКО.