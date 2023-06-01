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РЭО: Новый объект на Ставрополье позволит перерабатывать более 80 тысяч тонн стекла

1 июня 2023, 13:38
Фото: 1MI
В городе Невинномысске Ставропольского края на территории экопромышленного парка (ЭПП) планируется создание объекта по утилизации отходов из стекла с годовой мощностью до 80 тысяч тонн. Компания «Кавминсервис», один из потенциальных резидентов, планирует внедрить производство марочного стеклобоя.

Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что создание комплекса позволит увеличить объем утилизации отходов в регионе, в том числе из твердых коммунальных отходов (ТКО), и снизить количество отходов, складываемых на полигонах, передает newstracker.ru.

Компания «Кавминсервис» уже приступила к проектированию объекта, а запуск его в эксплуатацию планируется к концу 2024 года. На территории экопромышленного парка будет создан производственный комплекс по сбору, обработке и сортировке отходов из стекла, в том числе из ТКО.

К концу 2024 года планируется создать восемь экопромышленных парков в разных регионах России. В их числе Краснодарский, Приморский и Ставропольский края, а также Московская, Ленинградская, Нижегородская, Челябинская и Новосибирская области.

Экопромышленные парки способствуют построению экономики замкнутого цикла и помогают достигнуть целей национального проекта «Экология».

На территории парков будут размещаться предприятия по утилизации отходов, которые позволят вернуть до 1,1 миллиона тонн вторичных ресурсов в хозяйственный оборот. Резиденты парков смогут получать льготы и другие меры государственной поддержки.

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