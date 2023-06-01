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Путин получает доклады от властей вокруг ситуации в Шебекино

1 июня 2023, 08:57
Фото: www.kremlin.ru
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину постоянно докладывают о ситуации в городе белгородские власти МЧС и силовые ведомства, пишет ТАСС.

Владимиру Путину постоянно докладывают о ситуации в Шебекино, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Доклады поступают от Минобороны РФ, погранслужбы ФСБ, МЧС и белгородских властей.

Как добавил представитель Кремля, доклады включают и меры по обеспечению людей временным размещением.

«Президент напрямую информируется региональными и муниципальными властями региона о мерах по оказанию необходимой помощи населению, в том числе по обеспечению желающих временным размещением», — добавил Песков.

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#Наталья Корявых#Президент#Белгородская область#Шебекино#Владимир Путин#Дмитрий Песков#Город#Происшествия#Обстрел ВСУ#Приграничье
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