Путин получает доклады от властей вокруг ситуации в Шебекино

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
Владимиру Путину постоянно докладывают о ситуации в Шебекино, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Доклады поступают от Минобороны РФ, погранслужбы ФСБ, МЧС и белгородских властей.
Как добавил представитель Кремля, доклады включают и меры по обеспечению людей временным размещением.
«Президент напрямую информируется региональными и муниципальными властями региона о мерах по оказанию необходимой помощи населению, в том числе по обеспечению желающих временным размещением», — добавил Песков.