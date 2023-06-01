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Updated Сегодня, 15:38

Путин обратился к участникам фестиваля «Движение первых» с приветственной речью

1 июня 2023, 15:38
В своем видеообращении к участникам фестиваля «Движение первых» глава Российской Федерации Владимир Путин выразил уверенность, что мероприятие станет ярким событием, которое надолго запомнится его гостям и участникам.

Президент по видеосвязи обратился к участникам фестиваля «Движение первых» — прежде всего к школьникам, педагогам, родителям и наставникам, поздравив их с Международным днем защиты детей.

В ходе трансляции обращения на ВДНХ со сцены фестиваля «Движение первых» Путин отметил, что фестиваль, как и само «Движение первых», стремительно развивается и расширяется. Глава государства рассказал, что основные площадки фестиваля открылись в 12 крупных городах — мероприятием охвачена вся страна от ее западных границ до Сахалина. Об этом сообщают «Новые Известия».

Владимир Путин подчеркнул, что благодаря участию в фестивале ребята получат возможность присоединиться к интересным креативным проектам «Движения первых», включая те, которые стартуют в период летних каникул. Президент уверен в том, что такое яркое событие, как этот фестиваль, станет отличным подспорьем на жизненном пути молодых людей, поможет им найти новых друзей, а также получить новый опыт и знания.

Кроме того, Путин перечислил ряд перспектив, которые откроются перед ребятами благодаря участию в фестивале. Например, они могут пополнить ряды волонтеров научных проектов или обучиться робототехнике, войти в команду игры «Зарница» в ее модернизированном варианте или же стать участниками клуба юных натуралистов. Каждый здесь сможет найти для себя занятие по душе и проявить свои личные таланты, раскрыв внутренний потенциал.

Всероссийский фестиваль, организатором которого стало Российское движение детей и молодежи (РДДМ) «Движение первых», проводится 1 и 2 июня в Москве, Нижнем Новгороде и Южно-Сахалинске, а также на территориях образовательного центра «Машук», арт-кластера «Таврида» и мастерской управления «Сенеж».

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