Путин обратился к участникам фестиваля «Движение первых» с приветственной речью

Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
Modified Сегодня, 15:38
Updated Сегодня, 15:38
Президент по видеосвязи обратился к участникам фестиваля «Движение первых» — прежде всего к школьникам, педагогам, родителям и наставникам, поздравив их с Международным днем защиты детей.
В ходе трансляции обращения на ВДНХ со сцены фестиваля «Движение первых» Путин отметил, что фестиваль, как и само «Движение первых», стремительно развивается и расширяется. Глава государства рассказал, что основные площадки фестиваля открылись в 12 крупных городах — мероприятием охвачена вся страна от ее западных границ до Сахалина. Об этом сообщают «Новые Известия».
Владимир Путин подчеркнул, что благодаря участию в фестивале ребята получат возможность присоединиться к интересным креативным проектам «Движения первых», включая те, которые стартуют в период летних каникул. Президент уверен в том, что такое яркое событие, как этот фестиваль, станет отличным подспорьем на жизненном пути молодых людей, поможет им найти новых друзей, а также получить новый опыт и знания.
Кроме того, Путин перечислил ряд перспектив, которые откроются перед ребятами благодаря участию в фестивале. Например, они могут пополнить ряды волонтеров научных проектов или обучиться робототехнике, войти в команду игры «Зарница» в ее модернизированном варианте или же стать участниками клуба юных натуралистов. Каждый здесь сможет найти для себя занятие по душе и проявить свои личные таланты, раскрыв внутренний потенциал.
Всероссийский фестиваль, организатором которого стало Российское движение детей и молодежи (РДДМ) «Движение первых», проводится 1 и 2 июня в Москве, Нижнем Новгороде и Южно-Сахалинске, а также на территориях образовательного центра «Машук», арт-кластера «Таврида» и мастерской управления «Сенеж».