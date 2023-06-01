Путин обратился к участникам фестиваля «Движение первых» с приветственной речью

Кроме того, Путин перечислил ряд перспектив, которые откроются перед ребятами благодаря участию в фестивале. Например, они могут пополнить ряды волонтеров научных проектов или обучиться робототехнике, войти в команду игры «Зарница» в ее модернизированном варианте или же стать участниками клуба юных натуралистов. Каждый здесь сможет найти для себя занятие по душе и проявить свои личные таланты, раскрыв внутренний потенциал.