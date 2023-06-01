При массированном обстреле Шебекино пострадали дома и энергетическая инфраструктура

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
При очередном массированном обстреле Шебекино пострадали дома и энергетическая инфраструктура. Власти уже планируют приступить к восстановительным работам.
В регионе сформировали аварийно-восстановительные бригады для ликвидации последствий обстрелов. Их уже укомплектовали необходимым количеством материалов, рассказал замгубернатора Константин Полежаев.
«Постараемся в максимально короткое время при допуске нас к объектам энергетического комплекса все последствия устранить и приступим к ликвидации последствий [обстрелов — прим. ред.] по жилым домам, многоквартирным домам», — заключил чиновник.
Отметим, что пока точно неизвестно, сколько объектов пострадало из-за атак ВСУ. Сообщалось о повреждении жилых домов, общежития, администрации и ряда других объектов.