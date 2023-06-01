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При массированном обстреле Шебекино пострадали дома и энергетическая инфраструктура

1 июня 2023, 12:48
Фото: 1MI
В регионе сформировали аварийно-восстановительные бригады. К восстановлению энергетического комплекса приступят, когда появится доступ к объектам, сообщил замгубернатора Константин Полежаев.
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Обстрел

При очередном массированном обстреле Шебекино пострадали дома и энергетическая инфраструктура. Власти уже планируют приступить к восстановительным работам.

В регионе сформировали аварийно-восстановительные бригады для ликвидации последствий обстрелов. Их уже укомплектовали необходимым количеством материалов, рассказал замгубернатора Константин Полежаев.

«Постараемся в максимально короткое время при допуске нас к объектам энергетического комплекса все последствия устранить и приступим к ликвидации последствий [обстрелов — прим. ред.] по жилым домам, многоквартирным домам», — заключил чиновник.

Отметим, что пока точно неизвестно, сколько объектов пострадало из-за атак ВСУ. Сообщалось о повреждении жилых домов, общежития, администрации и ряда других объектов.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Шебекино#Константин Полежаев#Обстрел#Происшествия#Приграничье#Разрушения#Обстрел ВСУ
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