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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

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Появилось видео с места взрыва на улице Щорса в Белгороде

1 июня 2023, 14:05
Фото: Bel.ru
Видео с места происшествия в Белгороде опубликовали журналисты. По их данным, участок улицы, где слышали взрыв, оцепили.

Наш корреспондент с места событий передаёт, что, кроме вылетевших стёкол в здании, пострадала также одна машина. Место оцепили: полиция и службы спасения не дают подойти ближе и просят белгородцев отойти в сторону.

Официальной информации о случившемся по-прежнему пока не поступало. Очевидцы сообщают, что на место уже прибыл мэр Белгорода Валентин Демидов.

Видео: Bel.ru

Сегодня около 16 часов проживающие в районе Харгоры белгородцы услышали громкий свист, а затем и взрыв. Над местом происшествия поднялся дым. По предварительным данным, есть разрушения дорожного полотна на улице Щорса. На место прибыла полиция, очевидцы сообщают о приехавшей карете скорой помощи. Точной информации о пострадавших нет, но известно, что одному из мужчин, судя по всему, всё же понадобилась помощь.

Улицу оцепили в Белгороде после взрыва: подробности выясняются
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