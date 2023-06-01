Появилось видео с места взрыва на улице Щорса в Белгороде

Сегодня около 16 часов проживающие в районе Харгоры белгородцы услышали громкий свист, а затем и взрыв. Над местом происшествия поднялся дым. По предварительным данным, есть разрушения дорожного полотна на улице Щорса. На место прибыла полиция, очевидцы сообщают о приехавшей карете скорой помощи. Точной информации о пострадавших нет, но известно, что одному из мужчин, судя по всему, всё же понадобилась помощь.