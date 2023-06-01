Появилось видео с места взрыва на улице Щорса в Белгороде

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Наш корреспондент с места событий передаёт, что, кроме вылетевших стёкол в здании, пострадала также одна машина. Место оцепили: полиция и службы спасения не дают подойти ближе и просят белгородцев отойти в сторону.
Официальной информации о случившемся по-прежнему пока не поступало. Очевидцы сообщают, что на место уже прибыл мэр Белгорода Валентин Демидов.
Сегодня около 16 часов проживающие в районе Харгоры белгородцы услышали громкий свист, а затем и взрыв. Над местом происшествия поднялся дым. По предварительным данным, есть разрушения дорожного полотна на улице Щорса. На место прибыла полиция, очевидцы сообщают о приехавшей карете скорой помощи. Точной информации о пострадавших нет, но известно, что одному из мужчин, судя по всему, всё же понадобилась помощь.