Порядка 800 шебекинцев с детьми отправятся в Калугу, Пензу и Ярославль

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
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По данным Вячеслава Гладкова, следующая партия покинувших Шебекино жителей отправится в Калугу и Ярославль в субботу, 3 июня — порядка 600 человек.
Ранее в лагере «Ландыш» в Семилукском районе Воронежской области разместили около 200 детей из белгородского приграничья. Их туда привезли из обстреливаемых Грайворонского и Шебекинского горокругов.
Привезти планируют в общей сложности 300 человек. Первые автобусы прибыли в соседнюю область 31 мая. Ребят примут на летний отдых по договорённости губернаторов Вячеслава Гладкова и Александра Гусева.
Ситуация в Шебекинском округе тем временем ухудшается. Губернатор доложил вчера об обстановке в обстреливаемом приграничье Владимиру Путину. Сегодняшняя же ночь выдалась в городе тяжёлой: ВСУ обстреливает Шебекино из артиллерии, есть пострадавшие.