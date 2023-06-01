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Порядка 800 шебекинцев с детьми отправятся в Калугу, Пензу и Ярославль

1 июня 2023, 06:32
Фото: Bel.ru
Сегодня около 200 человек семей с мамами, бабушками и маленькими детьми отправятся в Пензу, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По данным Вячеслава Гладкова, следующая партия покинувших Шебекино жителей отправится в Калугу и Ярославль в субботу, 3 июня — порядка 600 человек.

Ранее в лагере «Ландыш» в Семилукском районе Воронежской области разместили около 200 детей из белгородского приграничья. Их туда привезли из обстреливаемых Грайворонского и Шебекинского горокругов.

Привезти планируют в общей сложности 300 человек. Первые автобусы прибыли в соседнюю область 31 мая. Ребят примут на летний отдых по договорённости губернаторов Вячеслава Гладкова и Александра Гусева.

Ситуация в Шебекинском округе тем временем ухудшается. Губернатор доложил вчера об обстановке в обстреливаемом приграничье Владимиру Путину. Сегодняшняя же ночь выдалась в городе тяжёлой: ВСУ обстреливает Шебекино из артиллерии, есть пострадавшие.

В шестой раз за сутки под обстрел ВСУ попал город Шебекино
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#Артем Черненко#Белгородская область#Шебекино#Губернатор#Общество#Спецоперация#Приграничье#Вывоз детей
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