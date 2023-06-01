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Posted 1 июня, 11:59

Published 1 июня, 11:59

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

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Перевозки пассажиров на сети ОАО «РЖД» в мае увеличились на 5,5%

1 июня 2023, 11:59
Согласно последним данным, количество пассажиров, отправившихся с вокзалов и станций ОАО «РЖД» в мае 2023 года, достигло 102,5 миллиона человек, что на 5,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В пригородном сообщении число отправленных пассажиров составило 92,7 миллиона человек (+5,3%), а в дальнем следовании — 9,8 миллиона человек (+7,2%).

Общий пассажирооборот в мае 2023 года составил 10,6 миллиарда пассажиро-километров, что на 5,3% превышает аналогичный показатель прошлого года. В пригородном сообщении пассажирооборот увеличился на 3,7% и составил 2,9 миллиарда пассажиро-километров, в то время как в дальнем следовании рост составил 5,8%, достигнув 7,7 миллиарда пассажиро-километров.

Суммарно за период с января по май 2023 года было отправлено 466 миллионов пассажиров (+8,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года), из которых в пригородном сообщении — 423,5 миллиона человек (+8%), а в дальнем следовании — 42,5 миллиона человек (+18%).

Пассажирооборот на сети ОАО «РЖД» с начала 2023 года увеличился на 16,1% по сравнению с предыдущим годом и достиг 45,4 миллиарда пассажиро-километров, включая пригородное сообщение — 12,7 миллиарда пассажиро-километров (+9,7%), а также дальнее следование — 32,7 миллиарда пассажиро-километров (+18,9%).

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