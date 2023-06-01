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Обстрелы и взрывы: как Белгород и Шебекино встретили День защиты детей

1 июня 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
1 июня в Белгороде произошёл взрыв, а Шебекино подверглось очередному массированному обстрелу.

Взрыв в Белгороде

1 июня около 16:00 белгородцы услышали громкий свист и взрыв в районе Харгоры. Над местом происшествия был виден дым. Сообщалось о повреждениях дорожного полотна на улице Щорса. Очевидцы сообщали о приехавшей скорой помощи.

Взрывной волной выбило окна некоторых квартир и машин. Дорогу перекрыли, а к месту никого не подпускали. Туда стягивали службы спасения.

Вскоре в Сети появилось видео с места взрыва. Кроме вылетевших стёкол в здании, пострадала также одна машина.

Как оказалось, из-за взрыва пострадали два человека. Это произошло из-за того, что на Щорса упал беспилотник. Первого пострадавшего увезли в горбольницу №2 с подозрением на сотрясение мозга. Второй получил лёгкий ушиб и от госпитализации отказался.

Ситуацию прокомментировал градоначальник. С его слов, дрон, предположительно, взорвался недалеко от земли. Управы занимаются подомовым обходом. На месте происшествия работают взрывотехники.

Два человека пострадали из-за взрыва беспилотника на Щорса в Белгороде
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Ситуация в Шебекино

Уже несколько дней подряд город был под огнём ВСУ. 31 мая Шебекино обстреляли как минимум шесть раз. 31 мая из-за обстрела загорелось промышленное предприятие. Как тогда заявил губернатор Вячеслав Гладков, ситуация не улучшается.

Ночью город попал под сильнейший обстрел. Его атаковали «Градами». При обстреле ранило в общей сложности девять человек. Одному мужчине оторвало руку. Он в тяжёлом состоянии в горбольнице №2. Ещё одного мужчину контузило. Также пострадали полицейский и охранник моста.

Тем временем в Сети распространялись слухи о прорыве ВСУ через границу около Шебекино. Эту информацию опроверг региональный оперштаб. По его данным, шли бои, были слышны обстрелы, но противник на территорию РФ не вторгся.

Для шебекинцев же подключили дополнительный номер для помощи с выездом. Их звонки принимают операторы по многоканальному номеру «122». Сообщалось, что для срочной эвакуации использовалась бронированная техника.

В центре города днём горело общежитие. Точных данных о количестве пострадавших зданий и домов пока нет. Людей же, уехавших из Шебекино, размещают в ПВР. В частности, в «Белгород-Арене» по состоянию на 12:30 приняли 517 человек. Всего в Белгороде развернули шесть пунктов временного размещения.

Днём в городе объявили ракетную опасность.

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