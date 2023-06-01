Обстрелы и взрывы: как Белгород и Шебекино встретили День защиты детей

В центре города днём горело общежитие. Точных данных о количестве пострадавших зданий и домов пока нет. Людей же, уехавших из Шебекино, размещают в ПВР. В частности, в «Белгород-Арене» по состоянию на 12:30 приняли 517 человек. Всего в Белгороде развернули шесть пунктов временного размещения.