Обстрелы и атака украинской ДРГ на Шебекино: что произошло 1 июня

Тем временем в Сети начали распространяться слухи о прорыве ВСУ через границу возле Шебекино. Эту информацию опровергли в региональном оперштабе, где заявили, что обстановка в муниципалитете сложная, идут обстрелы и слышны звуки боя. Работали ВС РФ, прорыва границы не было. Позже в Минобороны РФ подтвердили три попытки атаки ДРГ со стороны Украины - они были отбиты, убито до 30 украинских боевиков.