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Обстрелы и атака украинской ДРГ на Шебекино: что произошло 1 июня

1 июня 2023, 10:07
Фото: 1MI
Город и пригороды всю ночь обстреливали ВСУ. Пострадали девять человек. В центре горит общежитие.
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Обстрел

Всю ночь Шебекино было под обстрелами ВСУ из «Градов». Сообщалось о девяти пострадавших. Одному мужчине оторвало руку, другого контузило. Шебекинцев отправили в горбольницу №2 в Белгороде.

Стало известно и о других раненых. Полицейский получил открытый перелом плеча, две женщины — осколочные ранения рук и ног. Ещё позже нашли мужчину без сознания с осколочными ранениями. Ранения получил охранник моста.

Тем временем в Сети начали распространяться слухи о прорыве ВСУ через границу возле Шебекино. Эту информацию опровергли в региональном оперштабе, где заявили, что обстановка в муниципалитете сложная, идут обстрелы и слышны звуки боя. Работали ВС РФ, прорыва границы не было. Позже в Минобороны РФ подтвердили три попытки атаки ДРГ со стороны Украины - они были отбиты, убито до 30 украинских боевиков.

Также жителей города начали оттуда вывозить. Люди начали размещаться в ПВР в Белгороде. Один из них оборудовали в «Белгород-Арене». На текущий момент приняли более 500 человек, 100 из которых — дети. Сообщалось, что для шебекинцев организуют шесть пунктов временного размещения.

Кроме того, появилась информация, что ВСУ атаковали автобус с выезжающими из города людьми. Оказалось, что на самом деле он был пустым. В центре города тем временем после прямого попадания снарядов горит общежитие, пострадала ещё местная администрация.

В Белгороде развернули шесть ПВР для приёма жителей Шебекино и приграничья
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