Облдума утвердила перенос задолженности по бюджетным кредитам на 2029 год

По итогам 2022 года сумма обязательства в размере 409 млн рублей перенесена к погашению на 2029 год. Ранее эти средства область получила в виде бюджетного кредита на частичное покрытие дефицита. Кроме того, расширено направление расходования высвободившейся суммы, отметил замминистра Белгородской области, начальник департамента доходов бюджета и долговой политики министерства финансов и бюджетной политики Александр Шабанов.