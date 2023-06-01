Облдума утвердила перенос задолженности по бюджетным кредитам на 2029 год

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
1 июня во время 32-го заседания облдумы депутаты утвердили перенос задолженности региона по бюджетным кредитам.
По итогам 2022 года сумма обязательства в размере 409 млн рублей перенесена к погашению на 2029 год. Ранее эти средства область получила в виде бюджетного кредита на частичное покрытие дефицита. Кроме того, расширено направление расходования высвободившейся суммы, отметил замминистра Белгородской области, начальник департамента доходов бюджета и долговой политики министерства финансов и бюджетной политики Александр Шабанов.
В облдуме также отметили, что с учётом переноса погашения задолженности в 2022 году высвободились 1,6 млрд рублей. Их направят на бюджетные инвестиции в объекты инфраструктуры, а также «финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации».