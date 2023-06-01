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Облдума утвердила перенос задолженности по бюджетным кредитам на 2029 год

1 июня 2023, 14:49
Фото: 1MI
Закон, который предусматривает перенос погашения задолженности Белгородской области по бюджетным кредитам, приняли депутаты во время 32-го заседания облдумы.

1 июня во время 32-го заседания облдумы депутаты утвердили перенос задолженности региона по бюджетным кредитам.

По итогам 2022 года сумма обязательства в размере 409 млн рублей перенесена к погашению на 2029 год. Ранее эти средства область получила в виде бюджетного кредита на частичное покрытие дефицита. Кроме того, расширено направление расходования высвободившейся суммы, отметил замминистра Белгородской области, начальник департамента доходов бюджета и долговой политики министерства финансов и бюджетной политики Александр Шабанов.

В облдуме также отметили, что с учётом переноса погашения задолженности в 2022 году высвободились 1,6 млрд рублей. Их направят на бюджетные инвестиции в объекты инфраструктуры, а также «финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации».

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#Дефицит#Областной бюджет#Экономика#Белгородская область#Алина Харина
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