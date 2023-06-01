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Ночью жители Белгорода проснулись от взрывов: работало ПВО

1 июня 2023, 08:02
Фото: 1MI
Сгенерировано нейросетью Midjourney
В ночь на первое июня жители Белгорода дважды проснулись от громких звуков — в три и семь часов утра. Над городом работало ПВО, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пво

В три часа ночи жители Белгорода услышали мощную канонаду: от громких взрывов над городом у некоторых людей дома затряслись окна и открылись двери на балконах. По данным Вячеслава Гладкова, работали системы ПВО.

Над Белгородским районом сработала наша система ПВО. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию.
Вячеслав Гладков

Также взрыв белгородцы слышали в семь утра. Что это было — точно неизвестно, так как официального комментария по теме нет. Вероятно, это также следствие работы ВС РФ.

Ночь выдалась в Белгородской области тяжёлой. Больше всего страдают жители приграничного Шебекино: восемь человек ранены после обстрела города из «Градов». По словам местных жителей, ВСУ «превращают Шебекино в труху». Подробнее — в нашем отдельном материале.

Шебекино превращают в труху: уехавшая из города женщина рассказала об обстрелах
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#Артем Черненко#Обстрел ВСУ#Пво#Шум#Происшествия#Спецоперация#Новости Белгорода#Белгород#Белгородский район#Вячеслав Гладков
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