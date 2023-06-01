Ночью жители Белгорода проснулись от взрывов: работало ПВО

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
В три часа ночи жители Белгорода услышали мощную канонаду: от громких взрывов над городом у некоторых людей дома затряслись окна и открылись двери на балконах. По данным Вячеслава Гладкова, работали системы ПВО.
Над Белгородским районом сработала наша система ПВО. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию.
Вячеслав Гладков
Также взрыв белгородцы слышали в семь утра. Что это было — точно неизвестно, так как официального комментария по теме нет. Вероятно, это также следствие работы ВС РФ.
Ночь выдалась в Белгородской области тяжёлой. Больше всего страдают жители приграничного Шебекино: восемь человек ранены после обстрела города из «Градов». По словам местных жителей, ВСУ «превращают Шебекино в труху». Подробнее — в нашем отдельном материале.