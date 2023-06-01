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Posted Сегодня, 17:58

Published Сегодня, 17:58

Modified Сегодня, 18:01

Updated Сегодня, 18:01

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«Наш президент с нами»: Владимир Жданов рассказал подробности разговора с президентом

1 июня 2023, 17:58
Фото: Телеканал "Звезда"

Владимир Жданов рассказал о телефонном разговоре с президентом

Владимир Путин созвонился с главой Шебекинского округа, чтобы узнать о текущей обстановке.
Сюжет
СВО

Глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов рассказал журналистам телеканала «Звезда» подробности телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. В ходе разговора была затронута текущая обстановка в округе.

Докладывая обстановку, которая сегодня в округе сложилась, первое, что президент спросил: «Какая нужна помощь?». Было очень приятно, потому что наш президент с нами.
Владимир Жданов, глава Шебекинского округа
Видео: Телеканал "Звезда"

Сегодня, 1 июня, украинские диверсанты пытались проникнуть на территорию Шебекинского округа, однако их наступление удалось предотвратить. В Минобороны РФ рассказали, что всего в атаке участвовали до 70 украинских боевиков, пять танков, четыре боевые бронированные машины, семь пикапов и один КамАЗ.

Также сегодня стало известно о награждении главы Шебекинского округа Владимира Жданова орденом Мужества за героизм, проявленный при исполнении гражданского долга.

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