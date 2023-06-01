«Наш президент с нами»: Владимир Жданов рассказал подробности разговора с президентом

Сегодня, 1 июня, украинские диверсанты пытались проникнуть на территорию Шебекинского округа, однако их наступление удалось предотвратить. В Минобороны РФ рассказали, что всего в атаке участвовали до 70 украинских боевиков, пять танков, четыре боевые бронированные машины, семь пикапов и один КамАЗ.