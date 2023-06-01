«Наш президент с нами»: Владимир Жданов рассказал подробности разговора с президентом

Posted Сегодня, 17:58
Published Сегодня, 17:58
Modified Сегодня, 18:01
Updated Сегодня, 18:01
Глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов рассказал журналистам телеканала «Звезда» подробности телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. В ходе разговора была затронута текущая обстановка в округе.
Докладывая обстановку, которая сегодня в округе сложилась, первое, что президент спросил: «Какая нужна помощь?». Было очень приятно, потому что наш президент с нами.
Владимир Жданов, глава Шебекинского округа
Сегодня, 1 июня, украинские диверсанты пытались проникнуть на территорию Шебекинского округа, однако их наступление удалось предотвратить. В Минобороны РФ рассказали, что всего в атаке участвовали до 70 украинских боевиков, пять танков, четыре боевые бронированные машины, семь пикапов и один КамАЗ.
Также сегодня стало известно о награждении главы Шебекинского округа Владимира Жданова орденом Мужества за героизм, проявленный при исполнении гражданского долга.