Над Белгородом сработала система ПВО

Posted Сегодня, 15:50
Published Сегодня, 15:50
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Сегодня, 1 июня, в 18:26 белгородцы вновь услышали над Белгородом громкие звуки. Очевидцы стали присылать фотографии со следами на небе.
По предварительной информации, которая стала доступна Бел.Ру, над городом сработала система ПВО. Через несколько минут эту информацию подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Над Белгородом сработала наша система ПВО. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области