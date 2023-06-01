Мужчину ранило в плечо после обстрела Новой Таволжанки в Белгородской области

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
По данным Вячеслава Гладкова, под обстрелом ВСУ находятся сразу несколько населенных пунктов Шебекинского и Грайворонского округов. В Новой Таволжанке, по предварительной информации, есть пострадавший.
У мужчины осколочное ранение правого плеча. От попадания снаряда загорелся частный жилой дом. Взрывной волной посечены несколько частных домовладений.
Вячеслав Гладков
В селе Козинка пострадавших нет — там горят два частных жилых дома. Информация будет уточняться.
Шебекино также с утра под огнём ВСУ. Как сообщат Минобороны, в три часа ночи после интенсивного обстрела гражданских объектов до двух мотопехотных рот украинцев вместе с танками пытались вторгнуться в область в районе Новой Таволжанки и международного автомобильного пункта пропуска «Шебекино». Атаку удалось отбить.