Мужчину ранило в плечо после обстрела Новой Таволжанки в Белгородской области

Шебекино также с утра под огнём ВСУ. Как сообщат Минобороны, в три часа ночи после интенсивного обстрела гражданских объектов до двух мотопехотных рот украинцев вместе с танками пытались вторгнуться в область в районе Новой Таволжанки и международного автомобильного пункта пропуска «Шебекино». Атаку удалось отбить.