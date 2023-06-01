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Мужчину ранило в плечо после обстрела Новой Таволжанки в Белгородской области

1 июня 2023, 11:55
Фото: 1MI
Сгенерировано нейросетью Midjourney
Мужчина из Новой Таволжанки получил осколочное ранение правого плеча, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

По данным Вячеслава Гладкова, под обстрелом ВСУ находятся сразу несколько населенных пунктов Шебекинского и Грайворонского округов. В Новой Таволжанке, по предварительной информации, есть пострадавший.

У мужчины осколочное ранение правого плеча. От попадания снаряда загорелся частный жилой дом. Взрывной волной посечены несколько частных домовладений.
Вячеслав Гладков

В селе Козинка пострадавших нет — там горят два частных жилых дома. Информация будет уточняться.

Шебекино также с утра под огнём ВСУ. Как сообщат Минобороны, в три часа ночи после интенсивного обстрела гражданских объектов до двух мотопехотных рот украинцев вместе с танками пытались вторгнуться в область в районе Новой Таволжанки и международного автомобильного пункта пропуска «Шебекино». Атаку удалось отбить.

Минобороны: украинские формирования пытались вторгнуться в Белгородскую область
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