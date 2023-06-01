Минобороны: украинские формирования пытались вторгнуться в Белгородскую область

По данным Министерства обороны, в три часа ночи после интенсивного обстрела гражданских объектов до двух мотопехотных рот украинцев вместе с танками пытались вторгнуться в область в районе Новой Таволжанки и международного автомобильного пункта пропуска «Шебекино». Отметим, что в это время жители Белгорода слышали взрывы.