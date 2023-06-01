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Минобороны: украинские формирования пытались вторгнуться в Белгородскую область

1 июня 2023, 09:59
Фото: 1MI
Архивное фото
Сегодня утром ВС РФ не дали украинским военным провести теракт в отношении жителей города Шебекино, сообщает Минобороны.

По данным Министерства обороны, в три часа ночи после интенсивного обстрела гражданских объектов до двух мотопехотных рот украинцев вместе с танками пытались вторгнуться в область в районе Новой Таволжанки и международного автомобильного пункта пропуска «Шебекино». Отметим, что в это время жители Белгорода слышали взрывы.

Действиями российских военнослужащих отражены три атаки украинских террористических формирований. Армейской авиацией Западного военного округа нанесено одиннадцать ударов по противнику. Ракетными войсками и артиллерией выполнено 77 огневых задач, тяжёлыми огнемётными системами нанесено два удара.
Министерство обороны

В итоге диверсантов удалось отбросить. Как утверждают в министерстве, погибли более 30 украинских военнослужащих. Уничтожены также четыре боевые бронированные машины, боевая машина реактивной системы залпового огня РСЗО «Град» и один пикап.

Нарушений государственной границы при этом допущено не было, сообщают в Минобороны.

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#Артем Черненко#Минобороны#Украинские военные#Нападение#Спецоперация#Атака ДРГ на Белгородскую область#Белгородская область#Шебекинский горокруг
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