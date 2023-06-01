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Люди стоят на выездах из Шебекино и не решаются уехать

1 июня 2023, 12:31
Фото: RT
В ночь на 1 июня город подвергся сильнейшему обстрелу. Местные жители стоят на выездах из города, но уехать не решаются. Видео с места событий опубликовал канал RT.
Сюжет
Обстрел

Люди выезжают из регулярно обстреливаемого Шебекино. Шебекинцы стоят на выезде из города, но уехать не решаются. Как предположил автор ролика, они ждут прояснения ситуации.

На видео очевидец поделился, что в ночь на 1 июня был массированный обстрел города — самый страшный с начала СВО. В последнее время Шебекино и другие населённые пункты округа обстреливают ежедневно.

Напомним, 1 июня в районе 14:10 в Шебекино объявили ракетную опасность. Такое предупреждение от РСЧС шебекинцы получили второй раз с начала спецоперации. Ранее рассылка приходила 25 мая.

Видео: RT
В Шебекино объявили ракетную опасность
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