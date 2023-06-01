Люди стоят на выездах из Шебекино и не решаются уехать

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Люди выезжают из регулярно обстреливаемого Шебекино. Шебекинцы стоят на выезде из города, но уехать не решаются. Как предположил автор ролика, они ждут прояснения ситуации.
На видео очевидец поделился, что в ночь на 1 июня был массированный обстрел города — самый страшный с начала СВО. В последнее время Шебекино и другие населённые пункты округа обстреливают ежедневно.
Напомним, 1 июня в районе 14:10 в Шебекино объявили ракетную опасность. Такое предупреждение от РСЧС шебекинцы получили второй раз с начала спецоперации. Ранее рассылка приходила 25 мая.