Фейк: в Белгородской области из-за паники возник дефицит бензина

Также, по словам Геращенко, в регионе автомобилистам не наливают больше 10 литров бензина за раз. Для пущей убедительности советник МВД прикрепил фото, на котором видна очередь из машин на заправке. Правда, датировано оно 2018 годом и было снято в Красноярске, сообщает Telegram-канал «Война с фейками». Но выдуманную новость уже подхватили другие украинские издания.