Фейк: в Белгородской области из-за паники возник дефицит бензина

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
В этот раз в распространении фейковых новостей про Белгородскую область принял участие советник МВД Украины Антон Геращенко. В своих высказываниях высокопоставленное должностное лицо сопредельного государства оказалось весьма резким: приписало к «новости» смайлик с унитазом и порекомендовало белгородцам пересаживаться на якобы украденные в Киеве самокаты.
Также, по словам Геращенко, в регионе автомобилистам не наливают больше 10 литров бензина за раз. Для пущей убедительности советник МВД прикрепил фото, на котором видна очередь из машин на заправке. Правда, датировано оно 2018 годом и было снято в Красноярске, сообщает Telegram-канал «Война с фейками». Но выдуманную новость уже подхватили другие украинские издания.
Опровергает сообщения о нехватке бензина и замгубернатора Дмитрий Гладский. По его данным, все виды топлива существуют в достаточном запасе.
Это подтверждается информацией от основных сетевых организаций, снабжающих топливом всю область. Есть запасы, есть транспортировщики, есть работающие заправки. Понятно, что заправки в зоне риска не работают, но это не имеет никакого отношения к какому-либо дефициту.
Дмитрий Гладский
С утра Белгородская область отбивает информационные атаки со стороны Украины. Дошло до того, что людям начали звонить фейковые «командиры теробороны», матерящиеся и требующие немедленно уезжать в Воронеж.