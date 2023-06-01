Фейк: украинская ДРГ ведёт бои на территории Белгородской области

По видео, которые распространяют украинские Telegram-каналы, невозможно достоверно определить местность. На кадрах показана перестрелка на обочине дороги возле перелеска — таких мест много, как в России, так и на территории Украины. Если бы украинская ДРГ вошла в Шебекино, в кадрах были бы узнаваемые элементы города, отметил Telegram-канал «Война с фейками».