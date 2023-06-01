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Фейк: украинская ДРГ ведёт бои на территории Белгородской области

1 июня 2023, 12:36
Фото: Bel.ru
Фейки распространяют украинские Telegram-каналы. На записях — якобы стрелковый бой в Белгородской области.

Украинские Telegram-каналы распространяют фейки о работе диверсионных групп ВСУ на территории Белгородской области. В пабликах заявляют, что группа на подходе к Новой Таволжанке, Шебекино, Белгороду, МКАДу.

По видео, которые распространяют украинские Telegram-каналы, невозможно достоверно определить местность. На кадрах показана перестрелка на обочине дороги возле перелеска — таких мест много, как в России, так и на территории Украины. Если бы украинская ДРГ вошла в Шебекино, в кадрах были бы узнаваемые элементы города, отметил Telegram-канал «Война с фейками».

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#Алина Харина#Фейковые новости#Общество#Белгородская область#Шебекинский горокруг
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