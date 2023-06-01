Эвакуация белгородского населения начинается со 2 июня — фейк

Posted Сегодня, 18:43
Published Сегодня, 18:43
Modified Сегодня, 18:45
Updated Сегодня, 18:45
Эвакуация белгородского населения начинается со 2 июня, говорится в фейковом документе, который распространяют в соцсетях. Очередной фейк опровергли в Telegram-канале «Война с фейками. Белгород».
В «документе» сообщается, что эвакуируют всех граждан, кроме сотрудников предприятий и структур, относящихся к объектам критической инфраструктуры. Но это ложная информация.
Официальные документы публикуются только на официальном сайте областного правительства в разделе «Документы». Однако на сайте постановления, которое активно распространяют, на сайте нет.
Кроме того, в правительстве нет чиновника по фамилии Мирошник, но есть с похожей фамилией: первый замгубернатора — министр цифрового развития региона Евгений Мирошников. Также слово «постановляю» в оригинальных документах пишется не заглавными, а строчными буквами и выделяется жирным.