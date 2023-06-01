Эвакуация белгородского населения начинается со 2 июня — фейк

Кроме того, в правительстве нет чиновника по фамилии Мирошник, но есть с похожей фамилией: первый замгубернатора — министр цифрового развития региона Евгений Мирошников. Также слово «постановляю» в оригинальных документах пишется не заглавными, а строчными буквами и выделяется жирным.