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Эвакуация белгородского населения начинается со 2 июня — фейк

1 июня 2023, 18:43
Фото: Соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
Очередную ложную информацию публикуют в соцсетях, сообщили в Telegram-канале «Война с фейками. Белгород».
Сюжет
Фейк

Эвакуация белгородского населения начинается со 2 июня, говорится в фейковом документе, который распространяют в соцсетях. Очередной фейк опровергли в Telegram-канале «Война с фейками. Белгород».

В «документе» сообщается, что эвакуируют всех граждан, кроме сотрудников предприятий и структур, относящихся к объектам критической инфраструктуры. Но это ложная информация.

Официальные документы публикуются только на официальном сайте областного правительства в разделе «Документы». Однако на сайте постановления, которое активно распространяют, на сайте нет.

Кроме того, в правительстве нет чиновника по фамилии Мирошник, но есть с похожей фамилией: первый замгубернатора — министр цифрового развития региона Евгений Мирошников. Также слово «постановляю» в оригинальных документах пишется не заглавными, а строчными буквами и выделяется жирным.

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