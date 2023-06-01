ЕР: В праймериз приняли участие более 150 участников СВО

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
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Updated Сегодня, 10:46
Издание пишет, что председатель ЕР Дмитрий Медведев на заседании генсовета партии рассказал о проведении предварительных выборов в онлайн-формате, за исключением новых регионов, где процедура проходила в смешанной форме из соображений безопасности избирателей.
Секретарь генерального совета партии “Единая Россия” Андрей Турчак отметил, что для участия в праймериз зарегистрировались 15,5 тысячи кандидатов, из которых двадцать восемь процентов - люди в возрасте до 35 лет. В предварительном голосовании победило восемнадцать активистов “Молодой Гвардии Единой России”. Турчак подчеркнул, что многие из них выиграли в конкурентной борьбе с сильными политиками, известными в регионах. Все победители - активисты МГЕР участвуют в волонтерской миссии в ЛДНР.
«И такой результат является признанием обществом важности их миссии», – подчеркнул он.
Отдельное внимание уделили кандидатам, которые являются участниками специальной военной операции. В праймериз приняли участие более 150 участников СВО, и все они показали хорошие результаты. По словам Турчака, несколько победителей сейчас находятся в зоне боевых действий, и партия окажет помощь каждому из них в дальнейших выборных процедурах.
Также Турчак отметил, что среди кандидатов 44 процента - женщины, а половина - беспартийные. По его словам, если смотреть на разбивку по профессиональным средам, то четырнадцать процентов составили действующие депутаты, по двенадцать - у представителей образовательной сферы и государственного и муниципального управления, по шесть - у представителей сферы культуры и общественных организаций.
Отдельно Турчак выделил участников кадрового проекта «ПолитСтарт» и остановился на проведении праймериз в новых регионах. Там участие в процедуре приняли 466 тысяч кандидатов, среди которых половина - жители ЛДНР.
В заключение председатель “Единой России” Медведев отметил, что победители праймериз имеют преимущество перед конкурентами, так как уже заручились поддержкой избирателей.
По сообщению на сайте ER.RU, электронное голосование проходило с двадцать второго по двадцать восьмое мая текущего года по максимально открытой модели. В новых регионах России процедура проходила как в онлайн-, так и в офлайн-формате.
«В области предварительное голосование прошло в 20 городских округах и муниципальных районах, за исключением Старооскольского и Губкинского городских округов, где горсоветы были сформированы в прошлом году. В Белгороде в качестве кандидата документы подали 178 человек, каждый мог подать заявление одновременно и по одномандатному избирательному округу, и по партийному списку. Общий конкурс составил в среднем 5 человек на 1 место. Всего на предстоящих выборах в горсовет будет разыграно 39 мандатов. В остальных городских округах и муниципальных районах для участия в качестве кандидата заявления подали 2 637 человек. Уже определены победители процедуры, которые представят партию на предстоящих выборах, на которых будут разыграны 1 980 мандатов, а вместе с Белгородом – 2 019. Процедура предварительного голосования прошла в штатном режиме, не поступило ни одной жалобы», - рассказал первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков.