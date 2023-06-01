ЕР: В праймериз приняли участие более 150 участников СВО

«В области предварительное голосование прошло в 20 городских округах и муниципальных районах, за исключением Старооскольского и Губкинского городских округов, где горсоветы были сформированы в прошлом году. В Белгороде в качестве кандидата документы подали 178 человек, каждый мог подать заявление одновременно и по одномандатному избирательному округу, и по партийному списку. Общий конкурс составил в среднем 5 человек на 1 место. Всего на предстоящих выборах в горсовет будет разыграно 39 мандатов. В остальных городских округах и муниципальных районах для участия в качестве кандидата заявления подали 2 637 человек. Уже определены победители процедуры, которые представят партию на предстоящих выборах, на которых будут разыграны 1 980 мандатов, а вместе с Белгородом – 2 019. Процедура предварительного голосования прошла в штатном режиме, не поступило ни одной жалобы», - рассказал первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков.