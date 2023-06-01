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Двое преподавателей школы получили ранения во время обстрела белгородского села

1 июня 2023, 07:18
Фото: Bel.ru
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Новопетровка Валуйского округа. Есть пострадавшие и разрушения.
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Обстрел

1 июня под артиллерийский обстрел ВСУ попало село Новопетровка. По предварительной информации, пострадали преподаватели сельской школы. Мужчина получил осколочные ранения правого предплечья, а у женщины — осколочные ранения руки, отметил Вячеслав Гладков.

В настоящий момент раненые находятся в больнице, им оказывают всю необходимую медпомощь.

Также известно, что осколками снарядов выбило стёкла и посекло фасады школы, медицинского пункта и нескольких домовладений. В селе продолжается подомовой обход территории.

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#Алина Харина#Обстрел ВСУ#Пострадавшие#Разрушения#Происшествия#Обстрел#Валуйский горокруг
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