Двое преподавателей школы получили ранения во время обстрела белгородского села

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
1 июня под артиллерийский обстрел ВСУ попало село Новопетровка. По предварительной информации, пострадали преподаватели сельской школы. Мужчина получил осколочные ранения правого предплечья, а у женщины — осколочные ранения руки, отметил Вячеслав Гладков.
В настоящий момент раненые находятся в больнице, им оказывают всю необходимую медпомощь.
Также известно, что осколками снарядов выбило стёкла и посекло фасады школы, медицинского пункта и нескольких домовладений. В селе продолжается подомовой обход территории.