Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:16

Published Сегодня, 14:16

Modified Сегодня, 14:18

Updated Сегодня, 14:18

Изображение материала

Два человека пострадали из-за взрыва беспилотника на Щорса в Белгороде

1 июня 2023, 14:16
Фото: Telegram-канал "Настоящий Гладков"
Стала известна причина сегодняшнего происшествия на улице Щорса в Белгороде. Как сообщает губернатор Вячеслав Гладков, там упал беспилотник. Пострадали два человека.

По предварительным данным, БПЛА упал на проезжую часть — произошёл взрыв неизвестного устройства. Вячеслав Гладков сообщает о двух пострадавших:

Один мужчина с подозрением на сотрясение мозга бригадой скорой помощи доставляется во №2 городскую больницу, второй мужчина с легкими ушибами от госпитализации отказался.

Также взрывом повредили один автомобиль. На месте работают оперативные службы и следственная группа, а обстоятельства произошедшего уточняются, добавляет глава региона.

Сегодня около 16 часов проживающие в районе Харгоры белгородцы услышали громкий свист, а затем и взрыв. Над местом происшествия поднялся дым: место оцепили, полиция и службы спасения не дают подойти ближе и просят белгородцев отойти в сторону. Пострадали и некоторые окна расположенных рядом зданий.

Улицу оцепили в Белгороде после взрыва: подробности выясняются
Узнать подробнее
Читайте также:
Улицу оцепили в Белгороде после взрыва: подробности выясняютсяНочью жители Белгорода проснулись от взрывов: работало ПВОБелгородцы услышали громкие звуки после обеда
#Артем Черненко#Белгород#Губернатор#Происшествия#Разрушения#Беспилотник#Пострадавшие#Взрыв#Вячеслав Гладков
Подпишитесь
Что известно о пострадавших в результате ночного обстрелов приграничья
Сегодня, 13:30
Обстрелы и атака украинской ДРГ на Шебекино: что произошло 1 июня
Сегодня, 10:07
Появилось видео с места взрыва на улице Щорса в Белгороде
Сегодня, 14:05
Владимир Путин подписал указ о награждении главы Шебекинского округа орденом Мужества
Сегодня, 12:34
«Уезжали — дом был целый, теперь - не знаем»: белгородцы рассказали о ночных событиях
Сегодня, 10:17