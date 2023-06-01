Два человека пострадали из-за взрыва беспилотника на Щорса в Белгороде

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
По предварительным данным, БПЛА упал на проезжую часть — произошёл взрыв неизвестного устройства. Вячеслав Гладков сообщает о двух пострадавших:
Один мужчина с подозрением на сотрясение мозга бригадой скорой помощи доставляется во №2 городскую больницу, второй мужчина с легкими ушибами от госпитализации отказался.
Также взрывом повредили один автомобиль. На месте работают оперативные службы и следственная группа, а обстоятельства произошедшего уточняются, добавляет глава региона.
Сегодня около 16 часов проживающие в районе Харгоры белгородцы услышали громкий свист, а затем и взрыв. Над местом происшествия поднялся дым: место оцепили, полиция и службы спасения не дают подойти ближе и просят белгородцев отойти в сторону. Пострадали и некоторые окна расположенных рядом зданий.