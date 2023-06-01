Два человека пострадали из-за взрыва беспилотника на Щорса в Белгороде

Сегодня около 16 часов проживающие в районе Харгоры белгородцы услышали громкий свист, а затем и взрыв. Над местом происшествия поднялся дым: место оцепили, полиция и службы спасения не дают подойти ближе и просят белгородцев отойти в сторону. Пострадали и некоторые окна расположенных рядом зданий.