До 70 украинских боевиков пытались проникнуть в Шебекинский округ этим утром

Известно, что утром 1 июня группа из 15 украинских боевиков пыталась проникнуть на территорию России вдоль левого берега Северского Донца, но подорвалась на минном поле. Ещё одна группа из 20 боевиков и двух боевых бронированных машин выдвигалась по правому берегу реки к Новой Таволжанке, но была рассеяна российскими военными.