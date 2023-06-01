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Published Сегодня, 17:18

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До 70 украинских боевиков пытались проникнуть в Шебекинский округ этим утром

1 июня 2023, 17:18
Фото: 1MI
Также в атаке со стороны ВСУ были задействованы пять танков, четыре боевые бронированные машины, семь пикапов и один КамАЗ, заявили в Минобороны РФ.
Сюжет
СВО

В Минобороны России сообщили подробности утренней попытки проникновения украинских диверсантов на территорию Шебекинского городского округа.

Известно, что утром 1 июня группа из 15 украинских боевиков пыталась проникнуть на территорию России вдоль левого берега Северского Донца, но подорвалась на минном поле. Ещё одна группа из 20 боевиков и двух боевых бронированных машин выдвигалась по правому берегу реки к Новой Таволжанке, но была рассеяна российскими военными.

Всего же в атаке участвовали до 70 украинских боевиков, пять танков, четыре боевые бронированные машины, семь пикапов и один КамАЗ.

Также Минобороны РФ опубликовало видео ударов по ВСУ, которые этим утром пытались зайти на территорию Шебекинского округа.

Видео: 1MI
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