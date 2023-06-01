До 70 украинских боевиков пытались проникнуть в Шебекинский округ этим утром

Posted Сегодня, 17:18
Published Сегодня, 17:18
Modified Сегодня, 17:20
Updated Сегодня, 17:20
В Минобороны России сообщили подробности утренней попытки проникновения украинских диверсантов на территорию Шебекинского городского округа.
Известно, что утром 1 июня группа из 15 украинских боевиков пыталась проникнуть на территорию России вдоль левого берега Северского Донца, но подорвалась на минном поле. Ещё одна группа из 20 боевиков и двух боевых бронированных машин выдвигалась по правому берегу реки к Новой Таволжанке, но была рассеяна российскими военными.
Всего же в атаке участвовали до 70 украинских боевиков, пять танков, четыре боевые бронированные машины, семь пикапов и один КамАЗ.
Также Минобороны РФ опубликовало видео ударов по ВСУ, которые этим утром пытались зайти на территорию Шебекинского округа.