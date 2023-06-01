Для шебекинцев подключили дополнительный номер для помощи с выездом

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
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Для жителей Шебекино подключили новый номер, чтобы помочь с выездом. Заявки горожан, которые решили выехать из города, принимают по многоканальному номеру «122».
Тем временем 134 человека из Шебекинского округа приняли в пункте временного размещения в «Белгород-арене». 34 из них — дети. Этот ПВР может вместить до 1250 человек. Ещё два пункта готовят.
Первых выехавших из Шебекино начали регистрировать примерно в девять утра. Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что людей из округа могут вывезти на бронированной технике, однако необходимо дождаться окончания обстрелов.