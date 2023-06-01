Депутаты белгородской облдумы приняли отставку Михаила Несветайло

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
1 июня во время 32-го заседания облдумы депутаты поддержали досрочное прекращение полномочий депутата Михаила Несветайло. Отметим, что в областной парламент по Грайворонскому одномандатному избирательному округу №12 Михаил Несветайло был избран в 2020 году.
Решение завершить депутатскую деятельность Михаил Несветайло принял в конце мая.
Ранее в соцсетях Михаил Несветайло сообщил, что в настоящий момент ключевая задача для него — направить всё время на развитие производства.
Напомним, что с 2004 года Михаил Несветайло является руководителем торговой сети ювелирных украшений «Карат». Он также президент ассоциации рынков и ярмарок и председатель совета директоров ООО БЮЗ «Арт-КАРАТ».