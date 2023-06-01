Депутаты белгородской облдумы приняли отставку Михаила Несветайло

1 июня во время 32-го заседания облдумы депутаты поддержали досрочное прекращение полномочий депутата Михаила Несветайло. Отметим, что в областной парламент по Грайворонскому одномандатному избирательному округу №12 Михаил Несветайло был избран в 2020 году.