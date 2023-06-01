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Депутаты белгородской облдумы приняли отставку Михаила Несветайло

1 июня 2023, 14:31
Фото: Михаил Несветайло, "ВКонтакте"
Завершить свою деятельность в качестве депутата Несветайло решил в конце мая.

1 июня во время 32-го заседания облдумы депутаты поддержали досрочное прекращение полномочий депутата Михаила Несветайло. Отметим, что в областной парламент по Грайворонскому одномандатному избирательному округу №12 Михаил Несветайло был избран в 2020 году.

Решение завершить депутатскую деятельность Михаил Несветайло принял в конце мая.

Ранее в соцсетях Михаил Несветайло сообщил, что в настоящий момент ключевая задача для него — направить всё время на развитие производства.

Напомним, что с 2004 года Михаил Несветайло является руководителем торговой сети ювелирных украшений «Карат». Он также президент ассоциации рынков и ярмарок и председатель совета директоров ООО БЮЗ «Арт-КАРАТ».

Депутат Михаил Несветайло решил уйти из Белгородской облдумы
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