Что известно о пострадавших в результате ночного обстрелов приграничья

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Пострадавших доставили первого июня, с полуночи до 14:30 дня, во вторую городскую больницу в Белгороде. Четыре человека находятся в реанимации, в тяжёлом состоянии. Одному проводится операция. Все пациенты преимущественно из Шебекинского горокруга, один — из Борисовского района.
Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полной мере. Перегоспитализация в федеральные медицинские центры на данный момент не требуется.