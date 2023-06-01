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Published Сегодня, 13:30

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Что известно о пострадавших в результате ночного обстрелов приграничья

1 июня 2023, 13:30
Фото: 1MI
Все раненные получили минно-взрывные травмы различной степени тяжести. Всего было госпитализировано 11 человек. Десять из них — жители Шебекинского горокруга. Об этом рассказал Роман Проценко, главный врач второй городской больницы в Белгороде.
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Обстрел

Пострадавших доставили первого июня, с полуночи до 14:30 дня, во вторую городскую больницу в Белгороде. Четыре человека находятся в реанимации, в тяжёлом состоянии. Одному проводится операция. Все пациенты преимущественно из Шебекинского горокруга, один — из Борисовского района.

Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полной мере. Перегоспитализация в федеральные медицинские центры на данный момент не требуется.

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#Таисия Некрасова#Приграничье#Пострадавшие#Общество#Спецоперация#Происшествия#Обстрел#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Шебекино#Борисовский район#Роман Проценко
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