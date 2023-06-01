Что известно о пострадавших в результате ночного обстрелов приграничья

Все раненные получили минно-взрывные травмы различной степени тяжести. Всего было госпитализировано 11 человек. Десять из них — жители Шебекинского горокруга. Об этом рассказал Роман Проценко, главный врач второй городской больницы в Белгороде.

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