Бронированную технику используют при срочной эвакуации жителей Шебекино

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
По данным Вячеслава Гладкова, администрация районов и городов приграничной зоны сейчас занимается вывозом людей. Ситуацию осложняют обстрелы, работать под которыми категорически нельзя: необходимо дожидаться окончания прилетов и «рисков быть раненым или погибшим от снарядов ВСУ».
Если есть необходимость срочной эвакуации, мы защищённую технику подгоним к вашим домам. Не публикуем места сбора, потому что они могут быть целью для тех людей, которые сейчас стреляют по мирным жителям, по детям.
Вячеслав Гладков
Глава региона добавил, что все ПВР (пункты временного размещения) готовы. Также он опубликовал телефоны, по которым можно обратиться за помощью при выезде из Шебекино и других населённых пунктов округа:
Отметим, что уже сегодня около 200 человек семей с мамами, бабушками и маленькими детьми отправятся в Пензу.
Ситуация в Шебекинском округе тем временем ухудшается. Губернатор доложил вчера об обстановке в обстреливаемом приграничье Владимиру Путину. Сегодняшняя же ночь выдалась в городе тяжёлой: ВСУ обстреливает Шебекино из артиллерии, есть пострадавшие.