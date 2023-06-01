БелГУ примет в общежития студентов и семьи из Шебекино

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
БелГУ готов принять студентов из приграничных районов в общежитиях. Семьи с детьми из Шебекинского и Грайворонского горокругов тоже могут временно разместить.
И. о. ректора вуза Евгения Карловская дала поручение связаться со студентами, проживающими в приграничье, и узнать, какая помощь им нужна — с выездом с территорий и с размещением в общежитиях.
Более того, вуз готов принять семьи с детьми из Шебекинского и Грайворонского округов на временного размещения. Студентов поселят в общежития на постоянной основе без родственников, если в семье нет маленьких детей.
Координатором по сбору информации назначили Татьяну Никулину. Связаться с ней можно по телефонам 30-10-43, 8 (910) 737-15-10.