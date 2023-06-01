Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:58

Published Сегодня, 08:58

Modified Сегодня, 09:00

Updated Сегодня, 09:00

Изображение материала

БелГУ примет в общежития студентов и семьи из Шебекино

1 июня 2023, 08:58
Фото: 1MI
Университет готов принять студентов из приграничных районов к себе в общежития. Семьи с детьми из Шебекинского и Грайворонского округа могут принять на время, сообщила и. о. ректора вуза Евгения Карловская.

БелГУ готов принять студентов из приграничных районов в общежитиях. Семьи с детьми из Шебекинского и Грайворонского горокругов тоже могут временно разместить.

И. о. ректора вуза Евгения Карловская дала поручение связаться со студентами, проживающими в приграничье, и узнать, какая помощь им нужна — с выездом с территорий и с размещением в общежитиях.

Более того, вуз готов принять семьи с детьми из Шебекинского и Грайворонского округов на временного размещения. Студентов поселят в общежития на постоянной основе без родственников, если в семье нет маленьких детей.

Координатором по сбору информации назначили Татьяну Никулину. Связаться с ней можно по телефонам 30-10-43, 8 (910) 737-15-10.

Бронированную технику используют при срочной эвакуации жителей Шебекино
Узнать подробнее
Читайте также:
Восемь человек ранило при ночном обстреле Шебекино из «Градов»Слухи о прорыве ВСУ в районе Шебекино опровергли в белгородском оперштабеВ шестой раз за сутки под обстрел ВСУ попал город Шебекино
#Наталья Корявых#Вынужденные переселенцы#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Грайворонский горокруг#Белгород#Евгения Карловская#Общество#Вуз#Помощь#Общежития
Подпишитесь
Минобороны: украинские формирования пытались вторгнуться в Белгородскую область
Сегодня, 09:59
Шебекино превращают в труху: уехавшая из города женщина рассказала об обстрелах
Сегодня, 07:44
Обстрелы и атака украинской ДРГ на Шебекино: что произошло 1 июня
Сегодня, 10:07
«Уезжали — дом был целый, теперь - не знаем»: белгородцы рассказали о ночных событиях
Сегодня, 10:17
Двое преподавателей школы получили ранения во время обстрела белгородского села
Сегодня, 07:18
В центре Шебекино после обстрела горит общежитие
Сегодня, 09:13