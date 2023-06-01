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Published Сегодня, 11:44

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Белгородцы услышали громкие звуки после обеда

1 июня 2023, 11:44
Фото: Bel.ru
Громко было как над областным центром, так и над Белгородским районом.
Сюжет
Взрывы

Белгородцы после обеда услышали громкие звуки. Они раздались над Белгородом и Белгородским районом. Подробности не сообщались.

Тем временем в СМИ сообщают, что в Харькове раздались взрывы. После прилёта в городе заметили столб дыма. Предполагается, что поражён инфраструктурный объект. Дальнейшие подробности также пока неизвестны.

Отметим, что ночью в Белгороде тоже было громко. Горожане проснулись от звуков взрывов. Сработала система ПВО.

Ночью жители Белгорода проснулись от взрывов: работало ПВО
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#Наталья Корявых#Происшествия#Белгородская область#Белгород#Белгородский район#Взрывы#Работа ПВО
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