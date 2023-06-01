Белгородцы услышали громкие звуки после обеда

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Белгородцы после обеда услышали громкие звуки. Они раздались над Белгородом и Белгородским районом. Подробности не сообщались.
Тем временем в СМИ сообщают, что в Харькове раздались взрывы. После прилёта в городе заметили столб дыма. Предполагается, что поражён инфраструктурный объект. Дальнейшие подробности также пока неизвестны.
Отметим, что ночью в Белгороде тоже было громко. Горожане проснулись от звуков взрывов. Сработала система ПВО.