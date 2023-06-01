Аналитики выяснили, кем современные школьники хотят стать в будущем

«Юное поколение справедливо считает креативные индустрии максимально перспективным сегментом с точки зрения карьерных перспектив в современном цифровом мире. Школьники будут стремиться найти профессию, которая сочетает в себе их индивидуальные интересы и таланты, чтобы получать удовольствие от работы и одновременно достигать материального успеха. В то же время, для родителей важнее традиционные критерии, такие как высокий уровень заработной платы и стабильность. Несмотря на различия в подходах, обе стороны признают важность цифровых технологий — в том числе потому, что в современном мире ИТ-навыки и знание цифровых инноваций становится критическим преимуществом для входа молодых специалистов в самые перспективные отрасли экономики», — говорит руководитель Центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова.