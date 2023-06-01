Акция «Маруся» — в подарок!

Заказать услуги можно на главной странице сайта белгородэнергосбыт.рф, по телефону (4722) 23-08-08, в мобильном приложении BelPay, доступном для скачивания в Apple Store, Google Play и RuStore, а также в центрах обслуживания клиентов АО «Белгородэнергосбыт», расположенных на территории Белгородской области и в г. Белгороде.