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Акция «Маруся» — в подарок!

1 июня 2023, 12:00
Фото: Брытковой М.В.
С 1 июня до 10 июля 2023 года включительно гарантирующий поставщик электроэнергии проводит акцию для клиентов, оформивших заявку на подключение домашнего интернета или пакета услуг ПАО «Ростелеком» (домашний интернет, интерактивное телевидение, мобильная связь) на маркетплейсе Белгородэнергосбыта.

Заказать услуги можно на главной странице сайта белгородэнергосбыт.рф, по телефону (4722) 23-08-08, в мобильном приложении BelPay, доступном для скачивания в Apple Store, Google Play и RuStore, а также в центрах обслуживания клиентов АО «Белгородэнергосбыт», расположенных на территории Белгородской области и в г. Белгороде.

Участниками акции станут клиенты, у которых заявка на подключение услуг ПАО «Ростелеком» будет оформлена в период с 1.06.2023 года до 30.06.2023 года включительно, а фактическое подключение услуг состоится не позднее 10.07.2023 года.

Заявкам клиентов в биллинговой системе ПАО «Ростелеком» присваиваются номера. Каждый двадцатый клиент становится победителем акции и получает в подарок «умную» колонку «Маруся НЕО».

Участник акции может получить не более одного приза.

Призовой фонд акции включает в себя две равноценных колонки «Маруся НЕО».

Итоги акции будут подведены в июле 2023 года.

Организатор проинформирует победителей о выигрыше путем размещения информации (номеров заявок победителей) на сайте белгородэнергосбыт.рф, в официальных аккаунтах АО «Белгородэнергосбыт» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также по телефону либо с помощью смс, электронной почты или письменного уведомления.

Призы будут вручены победителям лично в июле 2023 года в центральном офисе АО «Белгородэнергосбыт» по адресу: г. Белгород, ул. Николая Чумичова, д. 37 или в офисах производственных участков.

Более подробную информацию можно найти на официальном сайте белгородэнергосбыт.рф в разделе «Акции».

#Алина Харина#Белгородэнергосбыт#Общество#Белгородская область
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