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Published Сегодня, 03:26

Modified Сегодня, 03:28

Updated Сегодня, 03:28

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Женщина получила ранения при ночном обстреле Шебекино

31 мая 2023, 03:26
Фото: 1MI
Также в городе есть разрушения, заявил Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Этой ночью ВСУ обстреляли город Шебекино. СМС-оповещения об обстреле от РСЧС жителям стали приходить в 03:21, их просили срочно спуститься в укрытия.

Однако не обошлось без пострадавших: о раненной при обстреле женщине рассказал губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсетях.

По предварительной информации, есть одна пострадавшая. Повреждены жилые дома, горит транспорт. Вся дополнительная информация позже.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что вечером 30 мая под обстрел ВСУ попал санаторий, который стал пунктом временного размещения для жителей села Середа Шебекинского округа. В результате атаки погиб охранник санатория Виталий Алексеевич.

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