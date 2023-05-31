«Защита от захвата»: работники «Добрыни» рассказали о мошеннических схемах Фуглаева

Таким образом, недвижимость была продана гораздо дороже, чем она на самом деле стоила. По словам Трухачёвой, эти денежные средства через расчётный счёт предприятия «Стандарт Инвест» не проходили. НДС затем возместила Валентина Фуглаева, но всеми делами занимался Сергей Фуглаев лично. Также все документы компании, как утверждает женщина, подписывали сам бизнесмен и Акиньшина.