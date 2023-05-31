«Защита от захвата»: работники «Добрыни» рассказали о мошеннических схемах Фуглаева

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
В этот раз на процесс не явились представители потерпевшей стороны, Татьяна Топоркова, главный государственный налоговый инспектор по Белгородской области, и Наталья Иваненко, заместитель начальника правового отдела того же ведомства. От стороны поступило ходатайство рассматривать дело без их участия.
Вместо этого в судебном заседании участвовали двое свидетелей: Светлана Трухачёва и Ирина Акиньшина. Обе женщины работали ранее с Сергеем Фуглаевым и рассказали, каким образом бизнесмен обманывал налоговую.
Светлана Трухачёва работала на Фуглаева с 2001 года. Так, до 2007 года Трухачёва занимала должность главного бухгалтера «алкогольного» ООО «Добрыня». С 2007 по 2015 женщина была замгендиректора по экономике в «Добрыне», а с 2015 — замгендиректора по бухгалтерскому учёту в управляющей компании «Добрыня».
Её признали виновной в мошенничестве и присудили три года условно. Выступая уже свидетелем по очередному делу Фуглаева, женщина рассказала о том, как с помощью продажи недвижимости бизнесмен похищал деньги при возмещении НДС.
По её словам, в 2014 была создана фирма «Стандарт Инвест», принадлежащая Фуглаеву. В феврале 2014 на фирму была приобретена недвижимость по предприятию пассажирских перевозок за 38 млн рублей.
Предполагалось, что недвижимость будет сдаваться в аренду. Но в сентябре 2014 года эту недвижимость Сергей Иванович [Фуглаев] предлагал оформить на продажу. Сумму продажи он озвучил — около 500 млн рублей. В связи с тем, что у алкогольной фирмы уже начались проблемы с работой на рынке, Сергей Иванович заявил, что сумма такая будет для того, чтобы «защитить фирму от рейдерского захвата».
Светлана Трухачёва
Таким образом, недвижимость была продана гораздо дороже, чем она на самом деле стоила. По словам Трухачёвой, эти денежные средства через расчётный счёт предприятия «Стандарт Инвест» не проходили. НДС затем возместила Валентина Фуглаева, но всеми делами занимался Сергей Фуглаев лично. Также все документы компании, как утверждает женщина, подписывали сам бизнесмен и Акиньшина.
О сумме возмещения НДС в 160 млн женщина узнала после начала проверок и возбуждения уголовного дела. По данным Акиньшиной, речь идёт о четырёх объектах в Белгороде.
На совещании я слышала, что Сергей Иванович давал указания руководителям строительных организаций увеличивать цену строительства путём завышения процентов. Я это слышала на совещании своими ушами. Больше сказать ничего не могу.
Светлана Трухачёва
О проблемах с возмещением НДС Трухачёва узнала после начала проверок. Как утверждает женщина, её после этого попросили «поднять» документы, и на совещаниях с Акиньшиной Фуглаев «расстроился, конечно, и сильно ругался на нас».
Ранее Ирина Акиньшина занимала в созданной Фуглаевым в 2015 году УК «Добрыня» должность замгендиректора по экономике и финансам. По словам Акиньшиной, в её обязанности входило бюджетирование, анализ управлений и прочее.
Также женщина продолжала работать в ООО «Добрыня»: на этом предприятии она занималась формированием деклараций и ведением автоматизированной системы учёта алкогольной продукции ЕГАИС. Сейчас Акиньшина работает в ООО «Экопласт».
Как рассказала Акиньшина, по заказу ИП Валентины Фуглаевой в 2015–2016 годы силами нескольких компаний строились объекты в Белгороде. Акиньшина изучала декларации о ходе работ, согласовывала суммы НДС и отдавала их ещё одной сотруднице, Шараповой, для их отправки в налоговые органы.
Первичные документы, которые я отмечала, содержали в себе завышенные договорные индексы и стоимость работ. В ноябре 2015 года было закончено строительство объекта на Богдана Хмельницкого, 155. От строящих компаний мне передали документы, которые содержали завышенные суммы. Они были составлены уже после ввода объектов в эксплуатацию. Я обратила внимание Сергея Ивановича, что документы содержат недостоверные данные и что возмещать НДС на основании нереальных расходов нельзя. Однако Сергей Иванович настоял направить декларации в налоговый орган.
Ирина Акиньшина
Затем, как рассказывает Акиньшина, из налоговой поступили документы, требующие доказать обоснованность указанных в декларациях сумм. Их направили. После проверки на расчётный счёт Валентины Фуглаевой была перечислена сумма НДС, ранее заявленная в декларации.
Также женщина добавила, что аналогичным способом были получены деньги с ещё нескольких зданий. В документах КС-2 и КС-3 были указаны завышенные договорные индексы, из-за чего из бюджета также были необоснованно получены выплаты НДС.
Справка. Форма №КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» применяется для приёмки заказчиком выполненных подрядных работ. Для расчётов с заказчиком за выполненные работы применяется унифицированная форма №КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат».
В 2015–2016 годах, таким образом, было незаконно возмещено 170 млн рублей. Деньги поступали из налогового органа на счёт Фуглаевой, но никакого отношения к этой деятельности, по словам Акиньшиной, женщина не имела — всем занимался Сергей Фуглаев.
В зале суда присутствовал и сам Фуглаев. Находился он за решёткой: во время слушаний он глазами и шёпотом общался с пришедшими его поддержать сестрой и женой. Показывал им фотографии детей, хлопал себя по лысине, улыбался и подмигивал.
Прощался с близкими Фуглаев очень долго. Послав с дюжину воздушных поцелуев, бизнесмен попросил женщин держаться и потребовал с них обещание не болеть из-за погоды, иметь силы и не унывать.