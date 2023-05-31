Всё больше элитной недвижимости продают белгородцы: дом за 49 млн, квартира - за 27

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
В Дубовом продают двухэтажный дом 2010 года постройки и земельный участок. Площадь участка — 23 сотки. На территории установлены беседки, зона барбекю, баня, комната с тренажёрами, бильярдная, а также мужская комната отдыха в стиле «охотника».
Дом находится вблизи леса. Во дворе дома оборудована альпийская горка, растут плодовые деревья, есть грядки и теплицы. Также на территории есть два здания под хозяйственные нужды. Коттедж продают за 49,5 млн рублей.
А в Белгороде на продажу выставили элитную четырёхкомнатную квартиру за 27 млн рублей. Её площадь составляет 130 кв. м. В многоэтажке оборудован подземный паркинг, есть свой штат охраны.
Продавец указывает, что квартира с «очень дорогим и качественным ремонтом», строительные материалы произведены в Италии, Франции, Бельгии, Испании и Германии. В квартире расположено два санузла — один с душевой комнатой, другой с ванной для двух человек.