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Всё больше элитной недвижимости продают белгородцы: дом за 49 млн, квартира - за 27

31 мая 2023, 06:14
Фото: Авито

Белгородцы продают элитные квартиры и дома

Дом расположен в Дубовом. Площадь особняка составляет 607 кв. м. Объявление появилось на одном из сайтов. За квартиру в 130 квадратных метров просят 27 млн рублей.
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Роскошь

В Дубовом продают двухэтажный дом 2010 года постройки и земельный участок. Площадь участка — 23 сотки. На территории установлены беседки, зона барбекю, баня, комната с тренажёрами, бильярдная, а также мужская комната отдыха в стиле «охотника».

Дом находится вблизи леса. Во дворе дома оборудована альпийская горка, растут плодовые деревья, есть грядки и теплицы. Также на территории есть два здания под хозяйственные нужды. Коттедж продают за 49,5 млн рублей.

Фото: Авито

А в Белгороде на продажу выставили элитную четырёхкомнатную квартиру за 27 млн рублей. Её площадь составляет 130 кв. м. В многоэтажке оборудован подземный паркинг, есть свой штат охраны.

Продавец указывает, что квартира с «очень дорогим и качественным ремонтом», строительные материалы произведены в Италии, Франции, Бельгии, Испании и Германии. В квартире расположено два санузла — один с душевой комнатой, другой с ванной для двух человек.

Фото: Авито
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#Алина Харина#Квартира#Продажи#Коттедж#Объявление#Общество#Роскошь#Белгородская область
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