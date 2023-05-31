Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

Изображение материала

В воронежском лагере разместили детей из белгородского приграничья

31 мая 2023, 14:04
Фото: 1MI
В Семилукском районе Воронежской области уже находятся около 200 детей из обстреливаемых Шебекинского и Грайворонского округов, пишет «РИА Воронеж».
Сюжет
Дети

В лагере «Ландыш» в Семилукском районе Воронежской области разместили около 200 детей из белгородского приграничья. Их туда привезли из обстреливаемых Грайворонского и Шебекинского горокругов.

Пока в лагере приняли 200 детей, а привезти планируют в общей сложности 300. Первые автобусы прибыли сегодня, 31 мая. Ребят примут на летний отдых по договорённости губернаторов Вячеслава Гладкова и Александра Гусева, сообщает издание.

Детей разместили в быстровозводимых домиках, которые построили в середине мая. Работники уже встретили прибывших гостей. Глава региона Гусев проверит качество размещения и работу персонала лагеря в День защиты детей 1 июня.

О том, что ребят увезут в соседний регион, сообщалось утром 31 мая. Тем временем ситуация в Шебекинском округе тем временем ухудшается.

300 детей из обстреливаемого белгородского приграничья увезут в Воронеж
Узнать подробнее
Читайте также:
Можно ли детям находиться на территории школы в летнее время?Будут ли отправлять белгородских детей на лечение в Йошкар-Олу?На летний отдых в Воронежскую область отправятся 300 детей из Шебекинского округа
#Белгородская область#Воронежская область#Вячеслав Гладков#Александр Гусев#Дети#Общество#Приграничье#Летний лагерь#Наталья Корявых
Подпишитесь
Раненный при обстреле шебекинец рассказал о событиях страшной ночи
Сегодня, 13:54
Накрыло весь центр города: подробности ночного обстрела Шебекино
Сегодня, 06:58
Иск к Кольской ВЭС и спор «Экотранса» и ЦЭБа: из-за чего судится белгородский бизнес
Сегодня, 06:43
«Защита от захвата»: работники «Добрыни» рассказали о мошеннических схемах Фуглаева
Сегодня, 12:28
Тяжело раненный при обстреле ПВР в Шебекино пришёл в себя
Сегодня, 12:19
Эксперты Почта Банка обозначили лучшее время для открытия вклада
Сегодня, 07:07