В воронежском лагере разместили детей из белгородского приграничья

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
В лагере «Ландыш» в Семилукском районе Воронежской области разместили около 200 детей из белгородского приграничья. Их туда привезли из обстреливаемых Грайворонского и Шебекинского горокругов.
Пока в лагере приняли 200 детей, а привезти планируют в общей сложности 300. Первые автобусы прибыли сегодня, 31 мая. Ребят примут на летний отдых по договорённости губернаторов Вячеслава Гладкова и Александра Гусева, сообщает издание.
Детей разместили в быстровозводимых домиках, которые построили в середине мая. Работники уже встретили прибывших гостей. Глава региона Гусев проверит качество размещения и работу персонала лагеря в День защиты детей 1 июня.
О том, что ребят увезут в соседний регион, сообщалось утром 31 мая. Тем временем ситуация в Шебекинском округе тем временем ухудшается.