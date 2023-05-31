В школе выбило окна при обстреле Шебекино со стороны ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что Шебекино обстреляли снарядами «Града». Были выбиты окна, посечены фасады и кровля в восьми многоквартирных и четырёх частных домах, в школе и двух административных зданиях. Различные повреждения также зафиксировали в 12 автомобилях. Один магазин полностью сгорел.