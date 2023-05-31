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В школе выбило окна при обстреле Шебекино со стороны ВСУ

31 мая 2023, 05:12
Фото: Соцсети губернатора
Также повреждения зафиксировали в многоквартирных и частных домах, административных зданиях и автомобилях. Один магазин полностью сгорел.
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Обстрел

Сегодня, 31 мая, в 03:15 под массированный обстрел ВСУ попал город Шебекино. Жителям рассылали СМС-оповещения с предупреждениями, однако не обошлось без пострадавших: глава региона сообщил о четырёх раненых, двое из них были доставлены в больницу Белгорода. Погибших нет.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что Шебекино обстреляли снарядами «Града». Были выбиты окна, посечены фасады и кровля в восьми многоквартирных и четырёх частных домах, в школе и двух административных зданиях. Различные повреждения также зафиксировали в 12 автомобилях. Один магазин полностью сгорел.

Сейчас сотрудники администрации начинают подворовой обход территорий. Восстановительные работы начнём уже сегодня. Объём работы очень большой. Будем стараться сделать максимально быстро.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Фото: Соцсети губернатора
Четыре человека пострадали при ночном обстреле Шебекино
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