В школе выбило окна при обстреле Шебекино со стороны ВСУ

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
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Сегодня, 31 мая, в 03:15 под массированный обстрел ВСУ попал город Шебекино. Жителям рассылали СМС-оповещения с предупреждениями, однако не обошлось без пострадавших: глава региона сообщил о четырёх раненых, двое из них были доставлены в больницу Белгорода. Погибших нет.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что Шебекино обстреляли снарядами «Града». Были выбиты окна, посечены фасады и кровля в восьми многоквартирных и четырёх частных домах, в школе и двух административных зданиях. Различные повреждения также зафиксировали в 12 автомобилях. Один магазин полностью сгорел.
Сейчас сотрудники администрации начинают подворовой обход территорий. Восстановительные работы начнём уже сегодня. Объём работы очень большой. Будем стараться сделать максимально быстро.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области