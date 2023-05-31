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В шестой раз за сутки под обстрел ВСУ попал город Шебекино

31 мая 2023, 19:56
Фото: 1MI
Жители получили СМС-оповещения вечером 31 мая.
Сюжет
Обстрел

Сегодня, 31 мая, в начале десяти часов вечера жители Шебекино получили СМС-оповещение о возможном обстреле города со стороны Украины. РСЧС попросили белгородцев спуститься в укрытия на всякий случай.

Ближе к 23:00 шебекинцы получили ещё одно оповещение: на этот раз ВСУ начали обстреливать населённый пункт. О повреждениях в результате обстрела пока не известно.

Отметим, что город Шебекино за сутки уже в шестой раз попадает под обстрел ВСУ: первые СМС-оповещения жители получили ночью — в 03:21. Были зафиксированы повреждения, трое человек были ранены.

Предупреждения об обстреле вечером также получили жители Новой Таволжанки Шебекинского округа.

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#Александра Склярова#Обстрел ВСУ#РСЧС#Происшествия#Обстрел#Шебекино
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