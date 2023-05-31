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В селе под Старым Осколом упал беспилотник

31 мая 2023, 08:56
Фото: 1MI
БПЛА обнаружили в Сорокинской сельской территории во время покоса травы. Подробности о происшествиях в регионе сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

В Старооскольском округе нашли беспилотник. Его обнаружили в Сорокинской сельской территории во время покоса травы. Участок оцепили. На месте происшествия работают взрывотехники. Обстоятельства выясняются.

БПЛА заметили и в других районах области. Рядом с селом Вязовое в Краснояружском районе совершил атаку дрон-камикадзе. Обошлось без последствий. Также дважды ВСУ обстреляли из артиллерии село Графовка. Пострадала ЛЭП.

В Грайворонском округе сбили беспилотник в районе села Антоновка. Тем временем в муниципалитете зафиксировали 30 прилётов. 21 миномётным снарядом ударили по окраине Козинки, девять миномётных снарядов выпустили по пункту пропуска. Пострадавших нет, в одном доме выбило окна, провалилась стена.

В Белгородском районе было девять прилётов: все они пришлись на Журавлёвку. Пострадавших нет, повреждён один дом. 12 раз из миномёта обстреляли хутор Старый в Волоконовском районе. Без последствий.

Село в Белгородской области атаковали с помощью беспилотника
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