В селе под Старым Осколом упал беспилотник

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
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Updated Сегодня, 08:58
В Старооскольском округе нашли беспилотник. Его обнаружили в Сорокинской сельской территории во время покоса травы. Участок оцепили. На месте происшествия работают взрывотехники. Обстоятельства выясняются.
БПЛА заметили и в других районах области. Рядом с селом Вязовое в Краснояружском районе совершил атаку дрон-камикадзе. Обошлось без последствий. Также дважды ВСУ обстреляли из артиллерии село Графовка. Пострадала ЛЭП.
В Грайворонском округе сбили беспилотник в районе села Антоновка. Тем временем в муниципалитете зафиксировали 30 прилётов. 21 миномётным снарядом ударили по окраине Козинки, девять миномётных снарядов выпустили по пункту пропуска. Пострадавших нет, в одном доме выбило окна, провалилась стена.
В Белгородском районе было девять прилётов: все они пришлись на Журавлёвку. Пострадавших нет, повреждён один дом. 12 раз из миномёта обстреляли хутор Старый в Волоконовском районе. Без последствий.