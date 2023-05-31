В приграничном Шебекино на продажу выставили торговый центр и складской комплекс

Кроме того, в Шебекино продают производственно-складской комплекс за 19,9 млн рублей. Площадь объекта — 1630 кв. м. Помещение, следует из объявления, подойдёт для любого вида бизнеса и производства. Комплекс состоит из трёх зданий и сооружений. Объявление о продаже склада разместили 25 мая.