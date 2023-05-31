В приграничном Шебекино на продажу выставили торговый центр и складской комплекс

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
В Шебекино на продажу выставили двухэтажный торговый центр. Площадь здания составляет 2250 кв. м. Первый этаж торгового центра арендует магазин бытовой техники, магазины цветов, обуви, детских игрушек, ремонт телефонов и т. д. На втором этаже здания расположены магазины одежды и обоев.
Автор объявления указывает, что проходимость магазина составляет 300 человек в час. Годовой арендный поток, указывает продавец, составляет 18 млн рублей. Объявление о продаже ТЦ разместили 26 мая. Стоимость объекта — 200 млн рублей.
Кроме того, в Шебекино продают производственно-складской комплекс за 19,9 млн рублей. Площадь объекта — 1630 кв. м. Помещение, следует из объявления, подойдёт для любого вида бизнеса и производства. Комплекс состоит из трёх зданий и сооружений. Объявление о продаже склада разместили 25 мая.