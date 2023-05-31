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В приграничном Шебекино на продажу выставили торговый центр и складской комплекс

31 мая 2023, 06:18
Фото: Авито
Информация о продаже объектов появилась на сайте объявлений. Стоимость ТЦ оценили в 200 млн рублей, а складской комплекс продают за 19 млн рублей.

В Шебекино на продажу выставили двухэтажный торговый центр. Площадь здания составляет 2250 кв. м. Первый этаж торгового центра арендует магазин бытовой техники, магазины цветов, обуви, детских игрушек, ремонт телефонов и т. д. На втором этаже здания расположены магазины одежды и обоев.

Автор объявления указывает, что проходимость магазина составляет 300 человек в час. Годовой арендный поток, указывает продавец, составляет 18 млн рублей. Объявление о продаже ТЦ разместили 26 мая. Стоимость объекта — 200 млн рублей.

Фото: Авито

Кроме того, в Шебекино продают производственно-складской комплекс за 19,9 млн рублей. Площадь объекта — 1630 кв. м. Помещение, следует из объявления, подойдёт для любого вида бизнеса и производства. Комплекс состоит из трёх зданий и сооружений. Объявление о продаже склада разместили 25 мая.

Фото: Авито
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#Алина Харина#Торговый центр#Объявление#Продажи#Общество#Шебекино
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