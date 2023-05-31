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Решение о формате обучения белгородских школьников примут в конце июля

31 мая 2023, 19:40
Фото: 1MI
В настоящий момент принять решение не могут из-за оперативной обстановки. Если ближе к сентябрю обстановка не улучшится, дети не будут учиться в очном формате. Об этом в прямом эфире сообщил глава региона.

Белгородцы пожаловались губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову, что дистанционный формат обучения «просто мучение». Житель переживает за свою внучку, которая в будущем учебном году идёт в первый класс.

Однако в каком формате будут учиться дети в следующем учебном году пока не известно. Однозначного ответа на этот вопрос пока нет: всё зависит от оперативной обстановки. Решение будут принимать в конце июля, сообщил глава региона в ходе расширенного прямого эфира.

Переживаем за качество обучения, 100% все родители переживают. Готовы ли заявить, что будет 1 сентября? Конечно, нет. Если такая же обстановка будет, мы не сможем начать образовательный процесс в приграничных территориях в очном формате. Надеемся, что ситуация изменится. Решение будем принимать в конце июля.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Александра Склярова#Образование#Дистанционное обучение#Дистанционка#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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