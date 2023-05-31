Решение о формате обучения белгородских школьников примут в конце июля

Однако в каком формате будут учиться дети в следующем учебном году пока не известно. Однозначного ответа на этот вопрос пока нет: всё зависит от оперативной обстановки. Решение будут принимать в конце июля, сообщил глава региона в ходе расширенного прямого эфира.