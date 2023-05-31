Решение о формате обучения белгородских школьников примут в конце июля

Posted Сегодня, 19:40
Published Сегодня, 19:40
Modified Сегодня, 19:49
Updated Сегодня, 19:49
Белгородцы пожаловались губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову, что дистанционный формат обучения «просто мучение». Житель переживает за свою внучку, которая в будущем учебном году идёт в первый класс.
Однако в каком формате будут учиться дети в следующем учебном году пока не известно. Однозначного ответа на этот вопрос пока нет: всё зависит от оперативной обстановки. Решение будут принимать в конце июля, сообщил глава региона в ходе расширенного прямого эфира.
Переживаем за качество обучения, 100% все родители переживают. Готовы ли заявить, что будет 1 сентября? Конечно, нет. Если такая же обстановка будет, мы не сможем начать образовательный процесс в приграничных территориях в очном формате. Надеемся, что ситуация изменится. Решение будем принимать в конце июля.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области