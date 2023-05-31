В белгородском Шебекино снаряд повредил дорогу

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
ВСУ обстреляли ещё два населённых пункта Белгородской области. Под огнём продолжает находиться Шебекино. Осколки артиллерийских снарядов повредили один автомобиль и участок дорожного полотна. Пострадала линия электропередачи.
Также ВСУ атаковали село Графовка в Краснояружском районе. Осколками снарядов посекло фасад, выбило стёкла в административном здании и продуктовом магазине. Подомовой обход продолжается.
Ранее сообщалось, что 215 снарядов прилетело по Шебекинскому горокругу за сутки. 49 из них — в сам город. Погиб один человек, имеются пострадавшие. Повреждены 29 многоквартирных домов, 20 частных и 30 машин.