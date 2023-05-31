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В белгородском Шебекино снаряд повредил дорогу

31 мая 2023, 14:14
Фото: 1MI
ВСУ продолжают обстреливать Шебекино. Ещё со стороны Украины атаковали Краснояружский район. Осколки артиллерийского снаряда повредили дорожное полотно и автомобиль, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

ВСУ обстреляли ещё два населённых пункта Белгородской области. Под огнём продолжает находиться Шебекино. Осколки артиллерийских снарядов повредили один автомобиль и участок дорожного полотна. Пострадала линия электропередачи.

Также ВСУ атаковали село Графовка в Краснояружском районе. Осколками снарядов посекло фасад, выбило стёкла в административном здании и продуктовом магазине. Подомовой обход продолжается.

Ранее сообщалось, что 215 снарядов прилетело по Шебекинскому горокругу за сутки. 49 из них — в сам город. Погиб один человек, имеются пострадавшие. Повреждены 29 многоквартирных домов, 20 частных и 30 машин.

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#Наталья Корявых#Обстрел#Происшествия#Приграничье#Обстрел ВСУ#Пострадавшие#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Краснояружский район#Вячеслав Гладков
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