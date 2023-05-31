В Белгороде открыли филиал госфонда «Защитники Отечества»

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
31 мая в Белгороде открылся филиал Государственного фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества». Государственный фонд и его филиалы создали по всей стране по поручению президента Владимира Путина.
В открытии белгородского филиала принял участие губернатор Вячеслав Гладков, руководители и сотрудники всех правительственных учреждений соцблока, представили общественных и ветеранских организаций, а также председатель Белгородской облдумы Юрий Клепиков и Герой Российской Федерации Вячеслав Воробьёв.
Для Фонда в областном центре выделили помещение в центре города, отремонтировали и оснастили необходимым оборудованием несколько функциональных зон. Помощь ветеранам СВО и членам их семей в Фонде будут оказывать шесть специалистов, ещё 35 координаторов будут работать во всех муниципалитетах региона.
В Фонде будут оказывать все меры поддержки федерального и регионального уровня. Ветерану боевых действий помогут с оформлением документов, социальных льгот, пенсионных выплат, реабилитацией, трудоустройством и профпереподготовкой.
Помочь военнослужащим адаптироваться в мирной жизни, не на словах, а на деле оказать реальную помощь конкретному человеку, сражавшемуся за страну. Наша общая задача — не забыть ни одного, помочь каждому, кому нужна помощь и поддержка.
Вячеслав Гладков
Также глава региона отметил, что деятельность Фонда необходимо постоянно адаптировать к потребностям ветеранов, интегрировать в другие областные программы.