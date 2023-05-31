В Белгороде открыли филиал госфонда «Защитники Отечества»

Для Фонда в областном центре выделили помещение в центре города, отремонтировали и оснастили необходимым оборудованием несколько функциональных зон. Помощь ветеранам СВО и членам их семей в Фонде будут оказывать шесть специалистов, ещё 35 координаторов будут работать во всех муниципалитетах региона.