Ученые воссоздали лицо Тутанхамона

Доктор Сисеро Мораес, руководитель команды ученых заявил, что это было настоящее детективное дело, где каждая маленькая деталь была пересчитана. С помощью статистического анализа и компьютерной томографии живущих потомков египтян, размер губ, положение глаз и носа, высота ушей и другие особенности лица были воспроизведены максимально достоверно. Для завершения работы добавлены такие субъективные элементы, как цвет глаз.