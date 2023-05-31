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Ученые воссоздали лицо Тутанхамона

31 мая 2023, 18:01
Ученые из нескольких стран сумели воссоздать лицо древнего фараона Тутанхамона, правившего в Египте 14 веком до нашей эры. Для исследований была использована цифровая модель мумифицированного черепа.

Об этом сообщает RTVI со ссылкой на издание Greek Reporter.

Доктор Сисеро Мораес, руководитель команды ученых заявил, что это было настоящее  детективное дело, где каждая маленькая деталь была пересчитана. С помощью статистического анализа и компьютерной томографии живущих потомков египтян, размер губ, положение глаз и носа, высота ушей и другие особенности лица были воспроизведены максимально достоверно. Для завершения работы добавлены такие субъективные элементы, как цвет глаз.

В результате образ фараона теперь принимает иную форму. Это - молодой человек с прекрасным лицом.

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