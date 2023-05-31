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У белгородцев остался один день, чтобы выбрать места для обустройства в 2024 году

31 мая 2023, 08:25
Фото: 1MI
31 мая в концу подходит онлайн-голосование за дизайн-проекты благоустройства общественных территорий. В нём приняли участие 198 тыс. человек, сообщили в региональном правительстве.

В 2024 году в Белгородской области благоустроят 30 общественных пространств. 31 мая завершится онлайн-голосование за дизайн-проекты указанных территорий. В нём участвовало порядка 198 тыс. белгородцев.

Голосование проводится рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Выбирали проекты жители десяти муниципалитетов: Белгорода, Белгородского, Вейделевского, Волоконовского и Ровеньского районов, а также Алексеевского, Валуйского, Губкинского, Старооскольского, Шебекинского городских округов.

Проголосовать могут все желающие старше 14 лет. Определиться с выбором белгородцам в этом году помогали порядка 500 волонтёров.

Ранее сообщалось, что в областном центре некачественно провели отбор проектов по программе «Решаем вместе». Из 231 предложенного проекта финансирование получили всего лишь пять.

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#Наталья Корявых#Касается каждого#Белгородская область#Общество#Город#Благоустройство#Голосование#Проекты
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