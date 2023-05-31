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Тяжело раненный при обстреле ПВР в Шебекино пришёл в себя

31 мая 2023, 12:19
Фото: 1MI

Главврач больницы в Белгороде рассказал о состоянии раненных при обстрелах

За сутки в горбольницу №2 Белгорода доставили четверых раненых при обстрелах ПВР в Шебекинском округе и ночью — самого города. Утром поступил ещё один раненый — при обстреле Борисовского района, рассказал главный врач больницы Роман Проценко.
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Обстрел

При обстреле пункта временного размещения тяжело ранило мужчину — он получил проникающее ранение в грудь, у него повреждено лёгкое. Пока пострадавший находится в реанимации, но он пришёл в себя, разговаривает, и, по словам Проценко, в ближайшие часы может быть переведён в общее отделение. После его могут отправить на лечение в Москву.

Ещё два человека из ПВР поступило в состоянии средней тяжести с ранениями рук, ног, груди, они находятся в отделении. Четвёртому пострадавшему оказали помощь и отпустили лечиться амбулаторно.

Уже утром 31 мая в больницу привезли нового пострадавшего: мужчину ранило во время обстрела Борисовского района. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

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