Тяжело раненный при обстреле ПВР в Шебекино пришёл в себя

При обстреле пункта временного размещения тяжело ранило мужчину — он получил проникающее ранение в грудь, у него повреждено лёгкое. Пока пострадавший находится в реанимации, но он пришёл в себя, разговаривает, и, по словам Проценко, в ближайшие часы может быть переведён в общее отделение. После его могут отправить на лечение в Москву.