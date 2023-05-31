Тяжело раненный при обстреле ПВР в Шебекино пришёл в себя

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
При обстреле пункта временного размещения тяжело ранило мужчину — он получил проникающее ранение в грудь, у него повреждено лёгкое. Пока пострадавший находится в реанимации, но он пришёл в себя, разговаривает, и, по словам Проценко, в ближайшие часы может быть переведён в общее отделение. После его могут отправить на лечение в Москву.
Ещё два человека из ПВР поступило в состоянии средней тяжести с ранениями рук, ног, груди, они находятся в отделении. Четвёртому пострадавшему оказали помощь и отпустили лечиться амбулаторно.
Уже утром 31 мая в больницу привезли нового пострадавшего: мужчину ранило во время обстрела Борисовского района. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.
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